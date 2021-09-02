"Новый Форсаж отлично выглядит": в сети шутят над семьей, вчетвером едущей на одном электросамокате (фото)
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Как оказалось, фотография была сделана не в Украине
Пользователей соцсети Facebook шокировала фотография, на которой четыре человека, в том числе двое маленьких детей, едут на электросамокате по дороге. Некоторые подписчики пошутили, что это новая версия сказки "Рукавичка", или очередная серия "Форсажа", однако большинство возмутились и озаботились судьбой детей.
Соответствующий кадр в четверг, 2 сентября, появился на странице "Киев Автомобильный" в соцсети Facebook.
Людям предложили цензурно подписать фотографию, однако не у всех это получилось. Вот некоторые из комментариев (цензурных):
- Едем всей семьей на вручение премии Дарвина.
- Родители совсем тупые! Этот самокат рассчитан на 120-130 кг.
- Отряд самоубийц. Миссия навылет.
- А разве дети виноваты, когда родители глупые? Народная мудрость.
- Почти как в тралику, все зайцем.
- Естественный отбор.
Стоит отметить, что некоторые из подписчиков заподозрили в этом снимке использования фотошопа, однако, как выяснилось, фотография была сделана в Дублине — столица Ирландии. Как пишут местные СМИ, момент на фото действительно имел место быть.
Напомним, что на украинских дорогах количество аварий с участием электросамокатов значительно возросло. Так, в Киеве девушка разбила себе лицо об асфальт, когда у арендованного электросамоката отказали тормоза. А в Одессе в результате падения с электротранспорта мужчина проломил себе голову.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине впервые осудили самокатчика, который сбил женщину в Запорожье.
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