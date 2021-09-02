"Новый Форсаж отлично выглядит": в сети шутят над семьей, вчетвером едущей на одном электросамокате (фото)

Как оказалось, фотография была сделана не в Украине

Пользователей соцсети Facebook шокировала фотография, на которой четыре человека, в том числе двое маленьких детей, едут на электросамокате по дороге. Некоторые подписчики пошутили, что это новая версия сказки "Рукавичка", или очередная серия "Форсажа", однако большинство возмутились и озаботились судьбой детей.

Соответствующий кадр в четверг, 2 сентября, появился на странице "Киев Автомобильный" в соцсети Facebook.

Людям предложили цензурно подписать фотографию, однако не у всех это получилось. Вот некоторые из комментариев (цензурных):

Едем всей семьей на вручение премии Дарвина.

Родители совсем тупые! Этот самокат рассчитан на 120-130 кг.

Отряд самоубийц. Миссия навылет.

А разве дети виноваты, когда родители глупые? Народная мудрость.

Почти как в тралику, все зайцем.

Естественный отбор.

Реакция пользователей соцсети

Реакция пользователей соцсети

Реакция пользователей соцсети

Стоит отметить, что некоторые из подписчиков заподозрили в этом снимке использования фотошопа, однако, как выяснилось, фотография была сделана в Дублине — столица Ирландии. Как пишут местные СМИ, момент на фото действительно имел место быть.

Напомним, что на украинских дорогах количество аварий с участием электросамокатов значительно возросло. Так, в Киеве девушка разбила себе лицо об асфальт, когда у арендованного электросамоката отказали тормоза. А в Одессе в результате падения с электротранспорта мужчина проломил себе голову.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине впервые осудили самокатчика, который сбил женщину в Запорожье.