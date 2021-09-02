"Новий Форсаж відмінно виглядає": у мережі жартують над сім'єю, яка вчотирьох їде на одному електросамокаті (фото)
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Як виявилося, фотографія була зроблена не в Україні
Користувачів соцмережі Facebook шокувала фотографія, на якій чотири особи, у тому числі двоє маленьких дітей, їдуть на електросамокаті по дорозі. Деякі підписники пожартували, що це нова версія казки "Рукавичка", або чергова серія "Форсажу", однак більшість обурилися і переймаються долею дітей.
Відповідний кадр у четвер, 2 вересня, з’явився на сторінці "Київ Автомобільний" у соцмережі Facebook.
Людям запропонували цензурно підписати фотографію, однак не у всіх це вийшло. Ось деякі з коментарів (цензурних):
- Їдемо всією сімʼєю на вручення премії Дарвіна.
- Батьки зовсім тупі! Цей самокат розрахований на 120-130 кг.
- Загін самогубців. Місія навиліт.
- А чи діти винуваті, коли батьки дурнуваті? Народна мудрість.
- Майже як в траліку, всі зайцем.
- Природній відбір.
Варто зазначити, що деякі з підписників запідозрили у цьому знімку використання фотошопу, однак, як з’ясувалося, фотографія була зроблена в Дубліні — столиця Ірландії. Як пишуть місцеві ЗМІ, момент на фото дійсно мав місце бути.
Нагадаємо, що на українських дорогах кількість аварій за участі електросамокатів значно зросла. Так, у Києві дівчина розбила собі обличчя об асфальт, коли у орендованого електросамоката відмовили гальма. А у Одесі внаслідок падіння з електротранспорту чоловік проламав собі голову.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні вперше засудили самокатчика, який збив жінку у Запоріжжі.
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