"Новий Форсаж відмінно виглядає": у мережі жартують над сім'єю, яка вчотирьох їде на одному електросамокаті (фото)

Як виявилося, фотографія була зроблена не в Україні

Користувачів соцмережі Facebook шокувала фотографія, на якій чотири особи, у тому числі двоє маленьких дітей, їдуть на електросамокаті по дорозі. Деякі підписники пожартували, що це нова версія казки "Рукавичка", або чергова серія "Форсажу", однак більшість обурилися і переймаються долею дітей.

Відповідний кадр у четвер, 2 вересня, з’явився на сторінці "Київ Автомобільний" у соцмережі Facebook.

Людям запропонували цензурно підписати фотографію, однак не у всіх це вийшло. Ось деякі з коментарів (цензурних):

Їдемо всією сімʼєю на вручення премії Дарвіна.

Батьки зовсім тупі! Цей самокат розрахований на 120-130 кг.

Загін самогубців. Місія навиліт.

А чи діти винуваті, коли батьки дурнуваті? Народна мудрість.

Майже як в траліку, всі зайцем.

Природній відбір.

Реакція користувачів соцмережі

Реакція користувачів соцмережі

Реакція користувачів соцмережі

Варто зазначити, що деякі з підписників запідозрили у цьому знімку використання фотошопу, однак, як з’ясувалося, фотографія була зроблена в Дубліні — столиця Ірландії. Як пишуть місцеві ЗМІ, момент на фото дійсно мав місце бути.

Нагадаємо, що на українських дорогах кількість аварій за участі електросамокатів значно зросла. Так, у Києві дівчина розбила собі обличчя об асфальт, коли у орендованого електросамоката відмовили гальма. А у Одесі внаслідок падіння з електротранспорту чоловік проламав собі голову.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні вперше засудили самокатчика, який збив жінку у Запоріжжі.