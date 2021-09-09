Лукашенко с Путиным одиозные, а Дуда — неоднозначный: как в Украине относятся к иностранным лидерам (инфографика)

Выяснилось, что значительное количество граждан не знают ничего о президентах Франции и Польши

Граждане Украины положительно относятся к лидерам западных стран, в то время как отношение к президентам Беларуси и России среди украинцев крайне негативное. Фаворитом украинцев стала Ангела Меркель, аутсайдером — Владимир Путин.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованного в четверг, 9 сентября.

Так, самое лучшее отношение у респондентов к канцлеру Германии Ангелы Меркель — 73% оценили ее положительно и 19% — отрицательно. Несколько ниже процент сторонников у президента США Джо Байдена — 64% положительных отзывов и 19% отрицательных. При этом динамика опросов за последние месяцы свидетельствует, что к Байдену отношение улучшилось, а к Меркель — ухудшилось.

Французского лидера Эммануэля Макрона оценили хорошо 57%, не нравится его деятельность 19% опрошенных, а еще 23% вообще не знают такого.

Интересными оказались полученные данные в отношении президента Польши Анджея Дуды — при том, что 54% оценили его положительно и лишь 10% отрицательно, не смогли дать ему оценку или ответили, что не знают такого — 37% опрошенных. И это при том, что Польша — соседняя для Украины страна.

Крайне негативным оказалось отношение украинцев к лидерам Беларуси и России. Так, Александра Лукашенко негативно оценили 59% опрошенных, а 34% положительно. При этом за последний год отношение к нему сильно ухудшилось — с 45 до 34 %, а за два года уровень позитивного отношения упал вдвое — с 67 до 34%. При этом Путина негативно оценили 81% опрошенных, однако нашлись и те, кто оценил президента РФ положительно — их всего 15%.

Более наглядно об отношении украинцев к президентам других государств — в инфографике "Телеграфа"

Как украинцы относятся к мировым лидерам — инфографика, "Телеграф"

Опрос проводился методом телефонных интервью в течение 2 — 4 сентября 2021 в Украине среди 2500 респондентов в возрасте 18+ во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности составляет не более 2,0 %.

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