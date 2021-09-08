Грандиозные празднования 30-летия Украины понравились не всем: чем недовольны украинцы (инфографика)

Украинцы неплохо оценили парад и речь Зеленского, но не знали о кино и концерте

24 августа Украина в 30-й раз отметила День независимости, что ознаменовалось целым рядом торжественных мероприятий едва ли не в каждом городе страны. Так, в Киеве закатили грандиозный парад, в котором участвовали и силы НАТО, президент Владимир Зеленский сказал пламенную речь и даже прослезился. А в "Олимпийском" состоялся грандиозный концерт с использованием новейших технологий, благодаря которым удалось "оживить" легендарного для Украины певца Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина).

О том, как отреагировали на столь пышный праздник украинцы, разузнали социологи группы "Рейтинг", которые опросили 2500 человек старше 18 лет.

"Телеграф" подготовил инфографику с мнением наших сограждан, которые остались довольны праздником в целом, но не всеми его событиями (смотри картинку ниже).

Так, позитивнее всего украинцы отнеслись к военному параду в Киеве: 44% респондентов одобрили его, а 23% выразили нейтральную оценку, в то время, как только 20% украинцев остались недовольны действом.

Треть опрошенных оказалась тронута речью Владимира Зеленского, и только 11-ти процентам она не понравилась.

Увы, почти половина опрошенных не были в курсе ни о праздничном фильме ко Дню независимости "ДНК Украины", ни о концерте на стадионе "Олимпийский". Впрочем те, кто о них знали, позитивно оценили эти события, а негативное отношение выразили единицы.

Реакция украинцев на празднование Дня независимости

Напомним, ранее "Телеграф" представил инфографику о том, как отреагировали украинцы на американскую поездку Зеленского.