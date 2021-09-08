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Грандіозні святкування 30-річчя України сподобалися не всім: чим незадоволені українці (інфографіка)

Автор
О. Волкова
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30-й День незалежності України ознаменувався потужним парадом, зворушливою промовою президента, фільмом і святковим концертом на стадіоні Новина оновлена 08 вересня 2021, 14:21
30-й День незалежності України ознаменувався потужним парадом, зворушливою промовою президента, фільмом і святковим концертом на стадіоні

Українці непогано оцінили парад і промову Зеленського, але не знали про кіно і концерт

24 серпня Україна в 30-й раз відзначила День незалежності, що ознаменувався цілою низкою урочистих заходів чи не в кожному місті країни. Так, в Києві закотили грандіозний парад, в якому брали участь і сили НАТО, президент Володимир Зеленський сказав полум’яну промову і навіть пустив сльозу. А в "Олімпійському" відбувся грандіозний концерт з використанням новітніх технологій, завдяки яким вдалося "оживити" легендарного для України співака Андрія Кузьменка (Кузьму Скрябіна).

Про те, як відреагували на настільки пишне свято українці, дізналися соціологи групи "Рейтинг", які опитали 2500 людей старше 18 років.

"Телеграф" підготував інфографіку з думкою наших співгромадян, які залишилися задоволені святом в цілому, але не всіма його подіями (дивись нижче).

Так, найпозитивніше українці поставилися до військового параду в Києві: 44% респондентів схвалили його, а 23% висловили нейтральну оцінку, в той час, як тільки 20% українців залишилися незадоволені дійством.

Третина опитаних виявилася зворушена промовою Володимира Зеленського, і тільки 11-ти відсоткам вона не сподобалася.

На жаль, майже половина опитаних не були в курсі ні про святковий фільм до Дня незалежності "ДНК України", ні про концерт на стадіоні "Олімпійський". Втім ті, хто про них знали, позитивно оцінили ці події, а негативне ставлення висловили одиниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" представив інфографіку про те, як відреагували українці на американську поїздку Зеленського.

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