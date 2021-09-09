Лукашенко з Путіним найодіозніші, а Дуда - неоднозначний: як в Україні ставляться до іноземних лідерів (інфографіка)

З'ясувалося, що значна кількість громадян не знають нічого про президентів Франції та Польщі

Громадяни України позитивно ставляться до лідерів західних країн, у той час як ставлення до президентів Білорусі та Росії серед українців вкрай негативне. Фаворитом українців стала Ангела Меркель, аутсайдером — Володимир Путін.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", опублікованого у четвер, 9 вересня.

Так, найкраще ставлення у респондентів до канцлера Німеччини Ангели Меркель — 73% опитування оцінили її позитивно і 19% — негативно. Дещо нижчий відсоток прихильників у президента США Джо Байдена — 64% позитивних відгуків і 19% негативних. При цьому динаміка опитувань за останні місяці свідчить, що до Байдена ставлення покращилось, а до Меркель — погіршилось.

Французького лідера Емануеля Макрона оцінили добре 57%, не подобається його діяльність 19% опитаних, а ще 23% взагалі не знають такого.

Цікавими виявилися отримані дані щодо президента Польщі Анджея Дуди — при тому, що 54% оцінили його позитивно і лише 10% негативно, не змогли дати йому оцінку або відповіли, що не знають такого — 37% опитаних. І це при тому, що Польща — сусідня для України країна.

Вкрай негативний виявилося ставлення українців до лідерів Білорусі та Росії. Так, Олександра Лукашенка негативно оцінили 59% опитаних, а 34% позитивно. При цьому за останній рік ставлення до нього сильно погіршилося — з 45 до 34 відсотків, а за два роки рівень позитивного ставлення впав вдвічі — з 67 до 34%. При цьому Путіна негативно оцінили 81% опитаних, однак знайшлися й ті, хто оцінив президента РФ позитивно — їх всього 15%.

Більш наочно про ставлення українців до президентів інших держав — у інфографіці "Телеграфа"

Як українці ставляться до світових лідерів - інфографіка, "Телеграф"

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю протягом 2- 4 вересня 2021 року в Україні серед 2500 респондентів віком 18+ в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності складає не більше 2,0%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці оцінили святкування 30-річчя з Дня Незалежності України.