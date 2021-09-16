Укр

Решение Ляшко по отравлениям в школах насмешило сеть: "Давай, восстанавливай санэпидемстанции!"

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Ляшко инициировал проверки в школах, но столкнулся с критикой в сети Новость обновлена 16 сентября 2021, 13:29
Ляшко инициировал проверки в школах, но столкнулся с критикой в сети

Сотрудников школ будут обследовать на наличие золотистого стафилококка, проверки будут неожиданными

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что после отравления детей в Хмельницкой области по всей Украине начнутся внезапные проверки в детсадах и школах.  

Как сообщил министр на своей странице в "Фейсбуке", сотрудников будут обследовать на наличие золотистого стафилококка — именно из-за него произошло отравление в западном регионе. 

"Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад. Бригады будут работать по всей территории страны", — анонсировал Виктор Ляшко.

Впрочем, его слова интернет-пользователи восприняли с негативом и иронией.

"Давай, восстанавливай санэпидемстанции!", "Санитарной службе быть!" — шутят в соцсети.

Другие пишут, что стафилококк есть у всех и проверки не помогут.

Напомним, массовую вспышку отравления зафиксировали в Хмельницком учебно-воспитательном объединении № 1 "Школа-детский сад". По последним данным, пострадали 92 ребенка — ученики младших классов. Им всем поставили диагноз "острое отравление неустановленной этиологии". Как выяснилось, причиной отравления стал золотистый стафилококк, который обнаружили у четырех работниц столовой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, еще одна массовая вспышка отравлений была зафиксирована в гимназии Киева — почти у 200 учеников обнаружили симптомы кишечной инфекции.

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