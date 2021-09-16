Рішення Ляшка по отруєнню в школах насмішило мережу: "Давай, відновлюй санепідемстанції!"

Співробітників шкіл обстежуватимуть на наявність золотистого стафілокока, перевірки будуть несподіваними

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що після отруєння дітей в Хмельницькій області по всій Україні почнуться раптові перевірки в дитсадках і школах.

Як повідомив міністр на своїй сторінці в "Фейсбуці", співробітників обстежуватимуть на наявність золотистого стафілокока — саме через нього сталося отруєння в західному регіоні.

"Щоб надалі уникнути подібних спалахів в навчальних закладах і захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров’я ініціює проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілокока силами спеціалізованих протиепідемічних бригад. Бригади будуть працювати по всій території країни", — анонсував Віктор Ляшко.

Втім, його слова інтернет-користувачі сприйняли з негативом й іронією.

"Давай, відновлюй санепідемстанції!", "Санітарній службі бути!" — жартують в соцмережі.

Інші пишуть, що стафілокок є у всіх і перевірки не допоможуть.

Нагадаємо, масовий спалах отруєння зафіксували в Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 "Школа-дитячий садок". За останніми даними, постраждали 92 дитини — учні молодших класів. Їм всім поставили діагноз "гостре отруєння невстановленої етіології". Як з’ясувалося, причиною отруєння став золотистий стафілокок, який виявили у чотирьох працівниць їдальні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ще один масовий спалах отруєнь був зафіксований в гімназії Києва — майже у 200 учнів виявили симптоми кишкової інфекції.