Укр

В Украине среди вакцинированных разыграют ценные призы: что можно выиграть

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Главный приз - Renault Duster Новость обновлена 30 сентября 2021, 14:05
Главный приз - Renault Duster

На ценные призы для вакцинированных горожан выделят 1,2 млн грн

В Закарпатской области придумали, как ускорить темпы вакцинации среди населения, где от коронавируса привилась только четверть населения, да и то одной дозой.

Как рассказали в Мукачевском городском совете, они выделят 1,2 млн грн на подарки для привитых людей, среди которых вскоре устроят розыгрыш.

Так, у жителей Мукачево будет шанс выиграть 15 велосипедов, 15 электросамокатов и такое же количество телевизоров. А главным призом станет автомобиль Renault Duster.

Организаторы конкурса говорят, что победить может каждый вакцинированный житель города, однако чтобы поучаствовать, нужно привиться двумя дозами.

Когда состоится розыгрыш, на сайте горсовета не сообщают.

Ранее мы сообщали, что Минздрав планирует закупить 26 миллионов доз вакцин против коронавируса на сумму в 8 млрд гривен, и этого запаса Украине должно хватить на три года.

Также напомним, что в Минздраве уточнили список профессий в Украине с обязательной вакцинацией. Первоначально в него не попали педагоги, которые преподают в высшей школе, однако в обновленном перечне они есть.

Теги:
#Подарки #Вакцинация #Розыгрыш #Мукачево #Коронавирус
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