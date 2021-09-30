В Україні серед вакцинованих розіграють цінні призи: що можна виграти

На цінні призи для вакцинованих городян виділять 1,2 млн грн

У Закарпатській області придумали, як прискорити темпи вакцинації серед населення, де від коронавірусу прищепилася тільки чверть населення, та й то однієї дозою.

Як розповіли в Мукачівській міській раді, вони виділять 1,2 млн грн на подарунки для щеплених людей, серед яких незабаром влаштують розіграш.

Так, у жителів Мукачева буде шанс виграти 15 велосипедів, 15 електросамокатів і таку ж кількість телевізорів. А головним призом стане автомобіль Renault Duster.

Організатори конкурсу кажуть, що перемогти може кожен вакцинований житель міста, однак щоб взяти участь, потрібно зробити щеплення двома дозами.

Коли відбудеться розіграш, на сайті міськради не повідомляють.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я планує закупити 26 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на суму в 8 млрд гривень, і цього запасу Україні повинно вистачити на три роки.

Також нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров’я уточнили список професій в Україні з обов’язковою вакцинацією. Спочатку в нього не потрапили педагоги, які викладають у вищій школі, однак в оновленому переліку вони є.