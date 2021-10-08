Укр

Не Pfizer: иммунолог назвал вакцину, которая может уберечь от тяжелых форм ковида

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
CoronaVac способна подготовить организм ко встрече с коронавирусом
CoronaVac способна подготовить организм ко встрече с коронавирусом

Эксперт считает, что генетические вакцины могут спасти от заражения, но не от тяжелого течения болезни

Украинцы, вакцинированные китайским препаратом CoronaVac, вероятно, будут переносить коронавирус штамма "Дельта" легче остальных.

Такое мнение выразил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский, пишет Newsroom.

По словам эксперта, генетические вакцины — Pfizer и Moderna — могут защитить от самого инфицирования и не дать вирусу прикрепиться к клеткам.

"Если все же произошло инфицирование, влиять на течение болезни и на прогноз эти препараты не будут. Вирус прикрепился — процесс пошел и дальнейшее его развитие зависит от конкретного человека, — рассказывает Волянский. — В то же время инактивированная вакцина CoronaVac, которая содержит в себе не только Spike-белок, а полный набор вирусных антигенов, способна подготовить организм ко встрече с коронавирусом, на мой взгляд, более полномасштабно и, возможно, в случае заражения коронавирусом заболевание будет проходить легче".

Эксперт убежден, что вакцинация — это не повод расслабляться: через месяц после иммунизации нужно сдать анализ на антитела к коронавирусу и продолжать принимать меры по защите от ковида.

Чаще всего на больничные койки с коронавирусом попадают невакцинированные граждане: только за сентябрь таких пациентов в Украине насчитали 97,1%.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Модерна #Коронавак #пфайзер
Главные события дня
Украина
Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова
Дата публикации
Категория
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Категория
Вакцинацию в Украине сделали обязательной для некоторых категорий
В Украине официально вводится обязательная вакцинация: кому это нужно и что будет за отказ
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Владимир ПУтин
Встреча Зеленского с Путиным: какую игру затеяла Москва, озвучив вопросы для переговоров?
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было