Не Pfizer: иммунолог назвал вакцину, которая может уберечь от тяжелых форм ковида

Эксперт считает, что генетические вакцины могут спасти от заражения, но не от тяжелого течения болезни

Украинцы, вакцинированные китайским препаратом CoronaVac, вероятно, будут переносить коронавирус штамма "Дельта" легче остальных.

Такое мнение выразил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский, пишет Newsroom.

По словам эксперта, генетические вакцины — Pfizer и Moderna — могут защитить от самого инфицирования и не дать вирусу прикрепиться к клеткам.

"Если все же произошло инфицирование, влиять на течение болезни и на прогноз эти препараты не будут. Вирус прикрепился — процесс пошел и дальнейшее его развитие зависит от конкретного человека, — рассказывает Волянский. — В то же время инактивированная вакцина CoronaVac, которая содержит в себе не только Spike-белок, а полный набор вирусных антигенов, способна подготовить организм ко встрече с коронавирусом, на мой взгляд, более полномасштабно и, возможно, в случае заражения коронавирусом заболевание будет проходить легче".

Эксперт убежден, что вакцинация — это не повод расслабляться: через месяц после иммунизации нужно сдать анализ на антитела к коронавирусу и продолжать принимать меры по защите от ковида.

Чаще всего на больничные койки с коронавирусом попадают невакцинированные граждане: только за сентябрь таких пациентов в Украине насчитали 97,1%.