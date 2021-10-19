В Украине резко уменьшилось количество пенсионеров и изменились выплаты: что известно

Еще в июле в Украине насчитывалось почти на 23 тысячи пожилых людей больше

В Украине увеличился размер пенсий, однако уменьшилось количество людей, которые их получают.

Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.

Так, по состоянию на 1 октября этого года, в нашей стране насчитывается 10 945 145 пенсионеров. Однако это существенно меньше, чем было еще летом. По состоянию на 1 июля, в Украине было 10 968 143 пенсионеров, и спустя каких-то три месяца их стало на 22 998 человек меньше.

Что же касается соцвыплат, то они увеличились на 136,97 грн. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 3 915,75 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начали получать доплату в 400 гривен в рамках президентской инициативы Владимира Зеленского по увеличению пенсий старших пенсионных возрастов. Но это не последнее запланированное на 2021 год повышение пенсий в Украине.

Также мы писали, что пенсии в Украине будут оформлять по-новому — через портал "Дия". Также можно будет подать заявку на оформление субсидии и назначение соцпомощи для малообеспеченных.