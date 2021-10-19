В Україні різко зменшилася кількість пенсіонерів і змінилися виплати: що відомо

Ще в липні в Україні налічувалося майже на 23 тисячі літніх людей більше

В Україні збільшився розмір пенсій, однак зменшилася кількість людей, які їх отримують.

Про це інформують в Пенсійному фонді України.

Так, станом на 1 жовтня цього року, в нашій країні нараховується 10 945 145 пенсіонерів. Однак це суттєво менше, ніж було ще влітку. Станом на 1 липня, в Україні було 10 968 143 пенсіонерів, і через якихось три місяці їх стало на 22 998 осіб менше.

Що ж стосується соцвиплат, то вони збільшилися на 136,97 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні становить 3 915,75 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські пенсіонери у віці від 75 до 80 років почали отримувати доплату в 400 гривень в рамках президентської ініціативи Володимира Зеленського по збільшенню пенсій старших пенсійних вікових груп. Але це не останнє заплановане на 2021 рік підвищення пенсій в Україні.

Також ми писали, що пенсії в Україні оформлятимуть по-новому — через портал "Дія". Також можна буде подати заявку на оформлення субсидії та призначення соцдопомоги для малозабезпечених.