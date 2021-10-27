Укр

"Борьба с багами диджитализации": девушка три месяца не может получить сертификат вакцинации из-за ошибки в Helsi

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Электронный COVID-сертификат Новость обновлена 27 октября 2021, 14:55
Электронный COVID-сертификат

Из-за ошибок в Helsi невозможно сгенерировать COVID-сертификат в "Дие"

В Украине сертификаты вакцинации стали необходимостью и пропуском в разного рода заведения регионов "красной" зоны. Также без них запрещено ездить по стране автобусами, поездами и даже самолетами. Однако, есть случаи, когда вакцинированные граждане не могут получить сертификат из-за ошибок в системе

Как рассказала пользователь Facebook Анастасия Марченко, свой сертификат вакцинации она не может получить уже 3 месяца, несмотря на наличие двух вакцин от COVID-19.

По словам девушки, вторую дозу прививки ей сделали еще 6 августа, однако с того времени сгенерировать сертификат в "Дія" ей так и не удалось.

Виной всему стала ошибка в информационной системе Helsi, данные в которую вносят врачи поликлиник.

"Обратилась к врачу, которая проводила вакцинацию и она увидела, что в моем профайле Helsi кроме двух данных, которые она внесла о моей вакцинации присутствуют еще какие-то две неполные записи странного содержания. В них не было указано ни кто их сделал, не было указано тип вакцинации, и обе они были сделаны в 3 часа ночи в разные даты, одна из которых в апреле 2021 года, когда вакцинацию еще особо не проводили. Моя доктор не смогла объяснить откуда эти записи, но дала понять, что "Дія" именно поэтому не генерирует мне сертификат", — рассказала Анастасия.

После этого девушка обращалась и в службу поддержки Helsi, где ей намекнули, что "и так много дел", затем писала напрямую директору Helsi Евгению Донцу, который также развел руками в недоумении, как записи вообще там могли оказаться, если через систему Helsi они не проходили. Не помогли также Минздрав и поддержка "Дии". 

Вот как выглядят записи о вакцинации Анастасии Марченко в Helsi:

В Helsi внесли сразу четыре записи о вакцинации
В Helsi внесли сразу четыре записи о вакцинации

Девушка просит специалистов, которые могут помочь ей решить этот вопрос, откликнуться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с проблемами с получением электронных сертификатов в "Дие" столкнулись многие украинцы и у все были разные на то причины.

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#Украина #Действие #COVID-паспорт
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