"Борьба с багами диджитализации": девушка три месяца не может получить сертификат вакцинации из-за ошибки в Helsi

Из-за ошибок в Helsi невозможно сгенерировать COVID-сертификат в "Дие"

В Украине сертификаты вакцинации стали необходимостью и пропуском в разного рода заведения регионов "красной" зоны. Также без них запрещено ездить по стране автобусами, поездами и даже самолетами. Однако, есть случаи, когда вакцинированные граждане не могут получить сертификат из-за ошибок в системе

Как рассказала пользователь Facebook Анастасия Марченко, свой сертификат вакцинации она не может получить уже 3 месяца, несмотря на наличие двух вакцин от COVID-19.

По словам девушки, вторую дозу прививки ей сделали еще 6 августа, однако с того времени сгенерировать сертификат в "Дія" ей так и не удалось.

Виной всему стала ошибка в информационной системе Helsi, данные в которую вносят врачи поликлиник.

"Обратилась к врачу, которая проводила вакцинацию и она увидела, что в моем профайле Helsi кроме двух данных, которые она внесла о моей вакцинации присутствуют еще какие-то две неполные записи странного содержания. В них не было указано ни кто их сделал, не было указано тип вакцинации, и обе они были сделаны в 3 часа ночи в разные даты, одна из которых в апреле 2021 года, когда вакцинацию еще особо не проводили. Моя доктор не смогла объяснить откуда эти записи, но дала понять, что "Дія" именно поэтому не генерирует мне сертификат", — рассказала Анастасия.

После этого девушка обращалась и в службу поддержки Helsi, где ей намекнули, что "и так много дел", затем писала напрямую директору Helsi Евгению Донцу, который также развел руками в недоумении, как записи вообще там могли оказаться, если через систему Helsi они не проходили. Не помогли также Минздрав и поддержка "Дии".

Вот как выглядят записи о вакцинации Анастасии Марченко в Helsi:

В Helsi внесли сразу четыре записи о вакцинации

Девушка просит специалистов, которые могут помочь ей решить этот вопрос, откликнуться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с проблемами с получением электронных сертификатов в "Дие" столкнулись многие украинцы и у все были разные на то причины.