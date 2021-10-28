Действительно ли это "корона": симптомы Дельта-штамма по дням и важные нюансы для только что заразившихся

В определенные дни для коронавируса характерны те или иные симптомы, а для инфицированных — стандартные ошибки в диагностике

Все 26 тысяч инфицированных на утро четверга, 28 октября, украинцев были заражены штаммом коронавируса "Дельта". Увы, он развивается более стремительно и имеет ряд ярко выраженных симптомов.

"Телеграф", цитируя Минздрав, напоминает важные факты для тех, кто только заразился ковидом:

температура не является показанием к госпитализации, даже если она превышает 39 градусов;

длительная лихорадка (более 3 дней) свидетельствует о том, что могут происходить изменения в тканях легких;

антибиотики принимать не нужно (только по назначению врача);

выздоровление после штамма "Дельта" длится дольше;

в первые три дня заболевания нет смысла делать рентген или КТ.

Что же касается течения болезни по дням, то, в среднем, штамм "Дельта" протекает таким образом:

1-3 день. Легкое недомогание, небольшое повышение температуры. Также есть вероятность, что заложит нос и будут болеть мышцы ног.

Легкое недомогание, небольшое повышение температуры. Также есть вероятность, что заложит нос и будут болеть мышцы ног. 3-5 день . Возможны скачок температуры и начало кашля. Не исключена потеря обоняния, однако для нового штамма этот симптом не является характерным.

. Возможны скачок температуры и начало кашля. Не исключена потеря обоняния, однако для нового штамма этот симптом не является характерным. 4-5 день. Могут наблюдаться проблемы с ЖКТ: тошнота, рвота, дискомфорт в кишечнике и диарея.

Могут наблюдаться проблемы с ЖКТ: тошнота, рвота, дискомфорт в кишечнике и диарея. 5-10 день . Начало активной фазы болезни: сильный кашель, ломота в теле, постоянный озноб. Может появиться одышка.

. Начало активной фазы болезни: сильный кашель, ломота в теле, постоянный озноб. Может появиться одышка. 10-12 день. Боли в груди, которые могут быть при пневмонии.

Напомним, новые прогнозы ученых по динамике коронавируса в Украине еще более устрашающие: в будущем максимальное количество заболевших может достигнуть 35 тысяч в сутки.