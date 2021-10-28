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Действительно ли это "корона": симптомы Дельта-штамма по дням и важные нюансы для только что заразившихся

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Кашель может начаться уже на третий день, но делать КТ так рано смысла еще нет Новость обновлена 28 октября 2021, 14:08
Кашель может начаться уже на третий день, но делать КТ так рано смысла еще нет

В определенные дни для коронавируса характерны те или иные симптомы, а для инфицированных — стандартные ошибки в диагностике

Все 26 тысяч инфицированных на утро четверга, 28 октября, украинцев были заражены штаммом коронавируса "Дельта". Увы, он развивается более стремительно и имеет ряд ярко выраженных симптомов. 

"Телеграф", цитируя Минздрав, напоминает важные факты для тех, кто только заразился ковидом:

  • температура не является показанием к госпитализации, даже если она превышает 39 градусов;
  • длительная лихорадка (более 3 дней) свидетельствует о том, что могут происходить изменения в тканях легких;
  • антибиотики принимать не нужно (только по назначению врача);
  • выздоровление после штамма "Дельта" длится дольше;
  • в первые три дня заболевания нет смысла делать рентген или КТ.

Что же касается течения болезни по дням, то, в среднем, штамм "Дельта" протекает таким образом:

  • 1-3 день. Легкое недомогание, небольшое повышение температуры. Также есть вероятность, что заложит нос и будут болеть мышцы ног.
  • 3-5 день. Возможны скачок температуры и начало кашля. Не исключена потеря обоняния, однако для нового штамма этот симптом не является характерным.
  • 4-5 день. Могут наблюдаться проблемы с ЖКТ: тошнота, рвота, дискомфорт в кишечнике и диарея.
  • 5-10 день. Начало активной фазы болезни: сильный кашель, ломота в теле, постоянный озноб. Может появиться одышка.
  • 10-12 день. Боли в груди, которые могут быть при пневмонии. 

Напомним, новые прогнозы ученых по динамике коронавируса в Украине еще более устрашающие: в будущем максимальное количество заболевших может достигнуть 35 тысяч в сутки.

Теги:
#Симптомы #Коронавирус #Симптомы коронавируса #Штамм Дельта
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