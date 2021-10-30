Укр

Переходим на зимнее время: когда и куда переводить часы

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Последняя ночь октября будет на час дольше
Последняя ночь октября будет на час дольше

Традиция переводить часы порой вызывает у людей недомогание

Уже через несколько часов украинцы вновь выполнят процедуру, которая является традиционной для нашей страны — перейдут на зимнее время.

"Телеграф" решил вновь напомнить, во сколько стоит сместить стрелки и как адаптироваться к новому режиму.

Время перехода

Ночь с 30 на 31 октября и станет тем периодом, когда в Украине настанет зимнее время. Все, чьи часы не оснащены "умным" механизмом, позволяющим автоматически переключаться между "временем", должны перевести стрелки на час назад ровно в 04:00.

Чем чревата смена времени?

По словам врача-сомнолога Константина Зуева, в первые несколько дней разница между показателями часов и внутренним ощущением может вызывать у человека раздражение. Подобный дискомфорт, говорит специалист, ощущают пассажиры самолетов, преодолевшие сразу несколько часовых поясов.

Также Константин Зуев отметил, что в периоды смены времени часто возрастает смертность, а также количество дорожных аварий.

"Два раза в год мы себя сами вгоняем в болезнь, которая называется десинхроноз. Нарушение циркадных биоритмов касается всех органов и систем", — подчеркнул врач.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно уберечься от негативного влияния перевода часов. Советы давала невролог Татьяна Майкова

Теги:
#Украина #Зимнее время #Перевод часов #Переход на зимнее время
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