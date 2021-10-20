Перевод часов на зимнее время: как снизить вред для организма

Врач пояснила, чем вреден перевод часов

В Украине переведут стрелки часов на час назад в ночь с 30 на 31 октября. Такой сдвиг негативно влияет на работу всего нашего организма, но есть способ ему помочь и уменьшить стресс. Подробнее об этом рассказала "Телеграфу" главный врач сети медицинских центров "Головная боль", невролог Татьяна Майкова.

Почему вредно переводить стрелки часов

Как пояснила врач, перевод часов связан с нашими биологическими часами, выстраиваемыми циркадными ритмами (суточными). Когда мы переводим часы на час, то меняем взаимоотношения с солнечным светом, который считается источником жизни на Земле. Получается, что настраиваем наш мозг на другое время. При этом суточные часы, которые есть в клетках, не настраиваются на новое время. Таким образом, происходит рассинхронизация между мозгом и всем нашим организмом.

Эксперт отмечает, что все процессы протекают циклично. Например, иммунная система активируется утром, по часам повышается давление и сахар. То есть все параметры меняются в определенное время, соответствуя потребностям организма. А руководит циркадными ритмами и синхронной работой всех органов и систем гипоталамус.

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Понять, как перевод часов сбивает наши ритмы, можно на примере одного из гормонов. Так, в 6-7 часов утра поднимается уровень кортизола. Если мы перевели часы, то этот гормон уже не попадает в свой ритм и начинает нарушать работу всех систем, которые находятся у него под контролем – сердечно-сосудистой, обмена веществ, мышечного тонуса и иммунной.

"Поэтому такие нагрузки для организма являются достаточно значимыми. И не имеет значения, переводим мы стрелки на час или два. Это в любом случае вносит беспорядок в слаженную работу всех органов и систем в организме. И есть статистика, которая показывает, что в первое время после того, как мы перевели часы, растет количество практически всех заболеваний", — рассказала Майкова.

Врач отмечает, что больше всего переход на зимнее время отражается на мозге. Главный орган центральной нервной системы организует свою деятельность в соответствии с внутренними и внешними запросами. А такое грубое нарушение его привычной работы заставляет тратить больше энергии.

"Мозг должен переместить свои интересы на новое время. Это изнашивает его, тратит дополнительную энергию и отражается на работе всех систем – и гормональной, и иммунной, и нервной. Выстраивая новую привычку, мозг может затратить на это до нескольких месяцев. А если мы это делаем два раза в году? Можно посчитать, сколько времени мы будем находиться в состоянии повышенного темпа работы и значительных растрат энергии", — пояснила врач.

Как уменьшить стресс от перевода часов

Врач подчеркивает: "Чтобы организм работал хорошо, ему нужно давать возможности". Поможет в этом здоровый образ жизни. Помните о понятных, но важных правилах:

вовремя ложиться спать,

правильно питаться,

двигаться минимум час в день в неинтенсивном режиме.

"Спортзалы, тренажеры – это стрессовые нагрузки. Нагрузки должны быть под тяжестью собственного веса, не должны превышать по интенсивности пешую ходьбу со скоростью до 4 км в час", — разъяснила эксперт.

Кроме того, не забывайте о приятном общении, культурных развлечениях и обо всем, что повышает уровень серотонина и дофамина (так называемые гормоны хорошего настроения и удовольствия).

Как постепенно перестроиться на зимнее время

Врач рассказала о лайфхаке, который поможет безболезненно привыкнуть к новому временному режиму. Попробуйте засыпать на 15 минут раньше, меняя время засыпания каждую неделю. Лучше всего начинать это делать за месяц до даты перевода стрелок. Но вы так же можете начать регулировать время отхода ко сну за меньший период времени до перевода часов, продолжив это делать, если есть такая возможность, и после перехода на зимнее время.

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