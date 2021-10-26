Переход на зимнее время: чем вредит перевод часов

Врач называет традицию переводить время неактуальной и вредной

В Украине в ночь с 30 на 31 октября переводить стрелки часов на зимнее время. Почему такие временные "скачки" вредны для нашего здоровья и как уменьшить стресс от перевода часов? Ответ "Телеграф" узнал у врача-сомнолога Константина Зуева.

Украина переходит между летним и зимним временем уже более 40 лет. Эта практика из года в год подвергается критике, во многих странах от этой традиции отказались. В этом году переход на зимнее время состоится в воскресенье, 31 октября, в 4:00. Следует перевести стрелки на час назад, то есть на 3:00.

Вред от перевода часов

Дискомфорт, который вызывает переход на зимнее или летнее время, сравнивают с воздействием на человека смены часовых поясов. По словам врача, вредность от перевода часов доказана многими исследованиями. Сбой во времени негативно сказывается на общем состоянии человека. Зуев отмечает, что в такие периоды растет число смертей, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на производствах.

"Два раза в год мы себя сами вгоняем в болезнь, которая называется десинхроноз. Нарушение циркадных биоритмов касается всех органов и систем. Такая традиция неоправданная с экономической точки зрения. Поскольку сбережения на свете минимальные, а вторичные расходы в результате лечения болезней или аварий — несопоставимы. Почему это продолжается? Возможно те, кто считает расходы на здравоохранение, и те, кто считает расходы на свет, просто сидят в разных кабинетах", — рассказал врач.

Медик добавляет, что перевод часов влияет на все виды памяти, в том числе на образную и двигательную. Кроме того, перебои в биоритмах могут вызвать микросон — кратковременное засыпание, который может длиться несколько секунд. Такое явление может привести к катастрофическим последствиям, если, например, внезапно уснет хирург во время операции или водитель за рулем.

Как уменьшить стресс при переходе на зимнее время

Сомнолог советует принимать мелатонин на ночь. А утром посидеть перед биолампами, мощностью 20 000 люкс.

"Свет от биолампы, попадая на сетчатку, стимулирует распад мелатонина в мозге, и соответственно человек просыпается быстрее. Таким образом, мы можем сделать рефрешинг с помощью пребывания под этой лампой", — рассказал Зуев.

Ранее "Телеграф" информировал о том, как переход на зимнее время влияет на поведение детей.