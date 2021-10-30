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Переходимо на зимовий час: коли і куди переводити годинник

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Остання ніч жовтня буде на годину довшою
Остання ніч жовтня буде на годину довшою

Традиція переводити годинник часом викликає у людей нездужання

Вже за кілька годин українці знову виконають процедуру, яка є традиційною для нашої країни, — перейдуть на зимовий час.

"Телеграф" вирішив знову нагадати, як варто змістити стрілки і як адаптуватися до нового режиму.

Час переходу

Ніч із 30 на 31 жовтня стане тим періодом, коли в Україні настане зимовий час. Всі, чий годинник не оснащений "розумним" механізмом, котрий дозволяє автоматично перемикатися між "часом", повинні перевести стрілки на годину тому рівно о 4:00.

Чим загрожує зміна часу?

За словами лікаря-сомнолога Костянтина Зуєва, у перші кілька днів різниця між показниками годинника та внутрішнім відчуттям може викликати у людини роздратування. Подібний дискомфорт, пояснює фахівець, відчувають пасажири літаків, які подолали одразу кілька часових поясів.

Також Костянтин Зуєв зазначив, що у періоди зміни часу часто зростає смертність та кількість дорожніх аварій.

"Два рази на рік ми себе самі вганяємо у хворобу, яка називається десинхроноз. Порушення циркадних біоритмів стосується всіх органів та систем", — наголосив лікар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна уберегтися від негативного впливу переведення годинників. Поради давала невролог Тетяна Майкова

Теги:
#Україна #Зимовий час #Переведення годинника #Перехід на зимовий час
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