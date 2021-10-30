Переходимо на зимовий час: коли і куди переводити годинник
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Традиція переводити годинник часом викликає у людей нездужання
Вже за кілька годин українці знову виконають процедуру, яка є традиційною для нашої країни, — перейдуть на зимовий час.
"Телеграф" вирішив знову нагадати, як варто змістити стрілки і як адаптуватися до нового режиму.
Час переходу
Ніч із 30 на 31 жовтня стане тим періодом, коли в Україні настане зимовий час. Всі, чий годинник не оснащений "розумним" механізмом, котрий дозволяє автоматично перемикатися між "часом", повинні перевести стрілки на годину тому рівно о 4:00.
Чим загрожує зміна часу?
За словами лікаря-сомнолога Костянтина Зуєва, у перші кілька днів різниця між показниками годинника та внутрішнім відчуттям може викликати у людини роздратування. Подібний дискомфорт, пояснює фахівець, відчувають пасажири літаків, які подолали одразу кілька часових поясів.
Також Костянтин Зуєв зазначив, що у періоди зміни часу часто зростає смертність та кількість дорожніх аварій.
"Два рази на рік ми себе самі вганяємо у хворобу, яка називається десинхроноз. Порушення циркадних біоритмів стосується всіх органів та систем", — наголосив лікар.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна уберегтися від негативного впливу переведення годинників. Поради давала невролог Тетяна Майкова
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