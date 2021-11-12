Учиться дома или в школе: ученые рассказали о плюсах и рисках в будущем

Ученые изучали школьников-подростков в США.

Украинские школьники понемногу возвращаются за парты, так во Львове на офлайн обучение вывели младшеклассников. За время пандемии школьники провели "дистанционно" обучаясь не одну неделю. Такая ситуация характерна для многих стран мира. Ученых заинтересовал вопрос — как влияет тип образования на последующую жизнь.

Результаты опубликовали в журнале PLоS.

Специалисты из Гарварда несколько десятилетий сравнивали домашнее обучение, религиозные, частные и обычные государственные школы и их влияние на подростков. Исследование не касалось академической успеваемости.

Те кто обучался дома (в сравнении учащимися госшкол) в будущем чаще занимались волонтерством, оказались больше склонны прощать окружающих, реже курили "травку" и имели меньше половых партнеров. При этом они реже поступали в заведения высшей школы и могли с больше вероятностью получить посттравматическое стрессовое расстройство.

Ученики религиозных школ реже набирали лишний вес и чаще посещали религиозные службы по сравнению с учениками обычных школ. Также эти две категории реже пили и курили.

Между учащимися государственных и частных школ существенной разницы исследователи не нашли.

Выборка исследования более 12 тысяч подростков от 11 до 19 лет за более чем 20 лет. Анкетирование проводили среди детей медсестер раз в два года. Стартом исследования считается 1999 год. Оно включало в себя также факторы влияния семьи, такие как проживание с биологическими родителями, уровень дохода, а также вредные привычки окружения.

Ранее "Телеграф" писал, что против "дистанционки" выступила омбудсмен по правам человека.