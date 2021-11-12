Вчитися вдома чи в школі: вчені розповіли про плюси та ризики в майбутньому

Вчені вивчали школярів-підлітків у США.

Українські школярі потроху повертаються за парти, у Львові на офлайн навчання вивели молодші класи. За час пандемії школярі провели "дистанційно" навчаючись не один тиждень. Така ситуація є характерною для багатьох країн світу. Вчених зацікавило питання, як впливає тип освіти на подальше життя.

Результати опублікували у журналі PLоS.

Фахівці з Гарварду кілька десятиліть порівнювали домашнє навчання, релігійні, приватні та звичайні державні школи та їх вплив на підлітків. Дослідження не стосувалося академічної успішності.

Ті, хто навчався вдома (у порівнянні з учнями держшкіл), у майбутньому частіше займалися волонтерством, виявилися більш схильні прощати людей, рідше курили "травку" і мали менше статевих партнерів. При цьому вони рідше вступали до закладів вищої школи і могли з більшою ймовірністю отримати посттравматичний стресовий розлад.

Учні релігійних шкіл рідше набирали зайву вагу та частіше відвідували релігійні служби у порівнянні з учнями звичайних шкіл. Також ці дві категорії рідше пили та курили.

Між учнями державних та приватних шкіл суттєвої різниці дослідники не знайшли.

Вибір дослідження понад 12 тисяч підлітків від 11 до 19 років за більш ніж 20 років. Анкетування проводили серед дітей медсестер раз на два роки. Стартом дослідження вважається 1999 рік. Воно включало також фактори впливу сім’ї, такі як проживання з біологічними батьками, рівень доходу, а також шкідливі звички оточення.

Раніше "Телеграф" писав, що проти "дистанційки" виступила омбудсмен з прав людини.