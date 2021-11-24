Можно ли подбирать монеты на улице: одни приносят несчастье

Одни находки могут привлечь богатство, другие — беды

Вопрос о том, можно ли поднимать мелочь с земли на улице, или все же не нужно этого делать, потому что чужое, беспокоит многих людей, которым посчастливилось обнаружить подобную находку. Мы уже знаем, как отыскать потерянные вещи в доме, а что делать нашедшему на улице монету — забрать ее себе или оставить на месте — на эти вопросы отвечает народная мудрость.

О потерянных монетах есть множество примет и ритуалов, пишет radiotrek.rv.ua.

Стоит ли подбирать найденные монеты

Найденная монета утром, к тому же и на пустой желудок до обеда, может ухудшить финансовое состояние нашедшего. Говорили, что если человек не находится в бедственном положении, то лучше оставить монету более нуждающемуся.

Если монета лежит к вам "орлом", то она принесет удачу и ее можно и нужно поднять, а если "решкой" – лучше пройти мимо.

Также найденную монетку рекомендуют не класть сразу в карман, а лучше отдать по дороге нищему. Верили, что так нашедшему удача повернется лицом.

Категорически запрещено поднимать монеты (как и бумажные купюры), найденные на перекрестке.

Какие найденные монеты могут привлечь в жизнь человека финансовую удачу

Если найти старинную монету, у которой уничтожена или повреждена обращенная вверх сторона, или край, тогда нашедшего будет сопровождать изобилие. Такую монету стоит спрятать в кошелек и не тратить.

Ранее "Телеграф" писал, в каком месте в доме нужно хранить деньги, чтобы они приумножались.