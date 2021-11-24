Чи можна підбирати монети на вулиці: одні приносять нещастя

Одні знахідки можуть притягнути багатство, інші — біди

Питання про те, чи можна піднімати дрібницю з землі на вулиці, чи все ж таки не потрібно цього робити, бо чуже, турбує багатьох людей, яким пощастило виявити подібну знахідку. Ми вже знаємо, як знайти втрачені речі в будинку, а що робити людині, яка знайшла монету на вулиці — забрати її собі або залишити на місці — на ці питання відповідає народна мудрість.

Про втрачені монети є безліч прикмет та ритуалів, пише radiotrek.rv.ua.

Чи варто підбирати знайдені монети

Знайдена монета вранці, до того ж на порожній шлунок до обіду, може погіршити фінансовий стан того, хто її знайшов. Говорили, що якщо людина не перебуває в тяжкому становищі, то краще залишити монету більш нужденному.

Якщо монета лежить до вас "орлом", то вона принесе удачу і її можна і потрібно підняти, а якщо "решкою" — краще пройти повз.

Також знайдену монетку рекомендують не класти відразу в кишеню, а краще віддати по дорозі жебраку. Вірили, що так удача повернеться обличчям.

Категорично заборонено піднімати монети (як і паперові купюри), знайдені на перехресті.

Які знайдені монети можуть притягнути до людини фінансову удачу

Якщо знайти старовинну монету, у якої знищено або пошкоджено звернену вгору сторону, або край, тоді того, хто знайшов, буде супроводжувати достаток. Таку монету варто сховати у гаманець та не витрачати.

Раніше "Телеграф" писав, де в будинку потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися.