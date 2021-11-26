Меркурий в Скорпионе: астролог рассказала, что нужно делать в ближайшие дни

До 10 декабря нужно постараться уходить от крайностей в общении и мыслях

Кроме того, что в период с 19 ноября по 4 декабря продолжается так называемый коридор затмений, 21 ноября планета Меркурий перешел в таинственный знак Скорпиона, где соединился с кармическим узлом Кету и Солнцем, что до 10 декабря сделает особенно активным этот знак.

Как отмечает ведический астролог под ником astro_lotos в Инстаграме, что Меркурий отвечает за мышление, способности восприятия информации, но этот период мистическая планета Кету не самым лучшим образом будет влиять на коммуникации. Может стать сложнее самовыражаться в общении, а больше фокус внимания захочется направить на внутренние диалоги.

В речи может больше прослеживаться саркастических проявлений (особенно с 5 декабря, когда присоединится Марс). Усилится желание покопаться в своём внутреннем мире, будет более активно действовать подсознание. Станут доступны некоторые закрытые смыслы, которые обычно блокирует ум. Могут приходить не совсем приятные мысли о хрупкости жизни и бренности бытия.

Рекомендации от астролога в этот период (по 10 декабря)

Погрузитесь в тайные мистические знания, чтобы получить более глубокие знания и навыки.

Старайтесь высказывать критические замечания аргументированно, не задевая собеседника.

Старайтесь уходить от крайностей в решениях и мыслях.

Воспринимайте критику в свой адрес адекватно, не вовлекайтесь в обиды. Сами следите за речью и эмоциями. Помните, осуждающие мысли и речи в ваш адрес — это негативная карма именно тех людей.

Слушайте своё бессознательное, погружайтесь в глубину, занимайтесь самоисследованием, ведь многие вопросы прошлого могут раскрыть для вас суть вашего настоящего и двигаться в будущее с новыми мыслями.

Проводите практики очищения от негативных сценариев, паттернов, убеждений. Создавайте внутреннюю реальность такой, какой вам нужно согласно вашим новым взглядам.

Ранее астролог Елена Теплякова рассказала, что последние дни ноября будут самыми продуктивными. Что нужно успеть сделать за эти дни — читайте в нашем материале.