Меркурій у Скорпіоні: астролог розповіла, що потрібно робити найближчими днями

До 10 грудня потрібно постаратися уникати крайнощів у спілкуванні та думках

Крім того, що в період з 19 листопада по 4 грудня продовжується так званий коридор затемнень, 21 листопада планета Меркурій перейшов у таємничий знак Скорпіона, де з’єднався з кармічним вузлом Кету та Сонцем, що до 10 грудня зробить особливо активним цей знак.

Як відзначає ведичний астролог під ніком astro_lotos в Інстаграмі, Меркурій відповідає за мислення, здатність сприйняття інформації, але цей період містична планета Кету не найкращим чином впливатиме на комунікації. Може стати складніше самовиражатися у спілкуванні, а більший фокус уваги захочеться звернути на внутрішні діалоги.

У промові може більше простежуватись саркастичних проявів (особливо з 5 грудня, коли приєднається Марс). Посилиться бажання покопатися у своєму внутрішньому світі, активніше діятиме підсвідомість. Стануть доступні деякі закриті сенси, які зазвичай блокує розум. Можуть приходити не зовсім приємні думки про крихкість життя та тлінність буття.

Рекомендації від астролога у цей період (по 10 грудня)

Зануртесь в таємні містичні знання, щоб отримати глибші знання та навички.

Намагайтеся висловлювати критичні зауваження аргументовано, не зачіпаючи співрозмовника.

Намагайтеся уникати крайнощів у рішеннях і думках.

Сприймайте критику на свою адресу адекватно, не залучайтеся до образ. Самі стежте за промовою та емоціями. Пам’ятайте, що засуджуючі думки та промови на вашу адресу — це негативна карма саме тих людей.

Слухайте своє несвідоме, поринайте в глибину, займайтеся самодослідженням, адже багато питань минулого можуть розкрити для вас суть вашого сьогодення і рухатися в майбутнє з новими думками.

Проводьте практики очищення від негативних сценаріїв, патернів, переконань. Створюйте внутрішню реальність такою, якою вам потрібно за вашими новими поглядами.

Раніше астролог Олена Теплякова розповіла, що останні дні листопада будуть найпродуктивнішими. Що потрібно встигнути зробити за ці дні – читайте у нашому матеріалі.