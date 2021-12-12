Как вакцинироваться от COVID-19 с фейковым сертификатом: алгоритм действий

Владельцу фейкового сертификата необходимо будет признаться, где он его купил

За подделку и покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19 грозит уголовная ответственность, однако в Минздраве говорят, что граждане с фейковыми документами могут привиться от COVID-19 и избежать штрафов или ареста, однако только при определенных условиях.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус в регионах".

Прежде всего, во избежание ответственности необходимо будет признаться, что вы купили фейковый COVID-сертификат, а уже потом вам смогут сделать прививку от коронавируса и выдать настоящий документ о вакцинации.

Алгоритм действий следующий:

Необходимо обратиться к семейному врачу или медику в пункте вакцинации и сообщить, что был приобретен ненастоящий сертификат вакцинации. Врач вызовет правоохранителей, которым нужно будет повторить то же самое и указать на заведение здравоохранения и человека, выдавшего подделку. Сотрудники полиции откроют уголовное производство и человек с фейковым COVID-сертификатом станет его участником, однако затем этот статус можно будет снять в судебном порядке. Решение суда и станет основанием для освобождения лица, купившего поддельный документ, от уголовной ответственности.

После этого гражданину смогут сделать прививку от коронавируса, а по завершению иммунизации выдать настоящий сертификат о вакцинации.

Напомним, что в Кривом Роге к двум годам тюрьмы приговорили мужчину, который выдавал фейковые сертификаты о вакцинации и штамповал их ложными печатями.

Также "Телеграф" сообщал о случае подделки сертификатов в Днепре, где врач за 2500 гривен вносил в систему ложные данные о вакцинации, а дозы вакцин списывал. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.