Новогоднее обращение Зеленского к украинцам покажут по ТВ: список каналов
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Гарант будет в третий раз обращаться с речью к украинцам
В новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 подавляющее большинство украинских телеканалов будет транслировать праздничную речь президента Украины Владимира Зеленского.
Гарант выступит с новогодней речью в пятницу, 31 декабря, по уже привычному для жителей страны времени — в 23:45. Продлится трансляция до 00:01 часов.
Отметим, что поздравления от президента Зеленского украинцы будут получать уже третий год подряд.
"Телеграф" решил подготовить для вас список телеканалов, где в новогоднюю ночь можно будет увидеть обращение лидера страны.
Так, поздравление от Владимира Зеленского с наступающим 2022 годом для жителей Украины будут показывать на таких телканалах:
- UA.Первый
- 1+1
- Новый канал
- НТН
- Интер
- Украина
- ICTV
- СТБ
- 5 канал
- Прямой
Кроме того, видеообращение гаранта будут транслировать на официальной странице Офиса президента в Facebook.
Также обратим ваше внимание, что новогоднюю речь президента Зеленского, кроме вышеприведенного списка главных украинских телеканалов, можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на сайте "Телеграфа" по этой ссылке.
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