Новогоднее обращение Зеленского к украинцам покажут по ТВ: список каналов

Гарант будет в третий раз обращаться с речью к украинцам

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 подавляющее большинство украинских телеканалов будет транслировать праздничную речь президента Украины Владимира Зеленского.

Гарант выступит с новогодней речью в пятницу, 31 декабря, по уже привычному для жителей страны времени — в 23:45. Продлится трансляция до 00:01 часов.

Отметим, что поздравления от президента Зеленского украинцы будут получать уже третий год подряд.

"Телеграф" решил подготовить для вас список телеканалов, где в новогоднюю ночь можно будет увидеть обращение лидера страны.

Так, поздравление от Владимира Зеленского с наступающим 2022 годом для жителей Украины будут показывать на таких телканалах:

UA.Первый

1+1

Новый канал

НТН

Интер

Украина

ICTV

СТБ

5 канал

Прямой

Кроме того, видеообращение гаранта будут транслировать на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Также обратим ваше внимание, что новогоднюю речь президента Зеленского, кроме вышеприведенного списка главных украинских телеканалов, можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на сайте "Телеграфа" по этой ссылке.