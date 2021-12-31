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Новогоднее обращение Зеленского к украинцам покажут по ТВ: список каналов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Глава украинского государства Владимир Зеленский Новость обновлена 31 декабря 2021, 18:14
Глава украинского государства Владимир Зеленский

Гарант будет в третий раз обращаться с речью к украинцам

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 подавляющее большинство украинских телеканалов будет транслировать праздничную речь президента Украины Владимира Зеленского.

Гарант выступит с новогодней речью в пятницу, 31 декабря, по уже привычному для жителей страны времени — в 23:45. Продлится трансляция до 00:01 часов.

Отметим, что поздравления от президента Зеленского украинцы будут получать уже третий год подряд.

"Телеграф" решил подготовить для вас список телеканалов, где в новогоднюю ночь можно будет увидеть обращение лидера страны.

Так, поздравление от Владимира Зеленского с наступающим 2022 годом для жителей Украины будут показывать на таких телканалах:

  • UA.Первый
  • 1+1
  • Новый канал
  • НТН
  • Интер
  • Украина
  • ICTV
  • СТБ
  • 5 канал
  • Прямой

Кроме того, видеообращение гаранта будут транслировать на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Также обратим ваше внимание, что новогоднюю речь президента Зеленского, кроме вышеприведенного списка главных украинских телеканалов, можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на сайте "Телеграфа" по этой ссылке.

Теги:
#Зеленский #Трансляция #Новый год #Новогодняя ночь #Поздравление Президента
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