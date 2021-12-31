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Новорічне звернення Зеленського до українців покажуть по ТБ: список каналів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Глава української держави Володимир Зеленський Новина оновлена 31 грудня 2021, 18:14
Глава української держави Володимир Зеленський

Гарант втретє звертатиметься із промовою до українців

У новорічну ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року переважна більшість українських телеканалів транслюватиме святкову промову президента України Володимира Зеленського.

Гарант виступить із новорічною промовою у п'ятницю, 31 грудня, за вже звичним для жителів країни часом — о 23:45. Триватиме трансляція до 00:01 годин.

Відзначимо, що вітання від президента Зеленського українці отримуватимуть вже третій рік поспіль.

"Телеграф" вирішив підготувати для вас список телеканалів, де у новорічну ніч можна буде переглянути звернення лідера країни.

Відтак, привітання від Володимира Зеленського з прийдешнім 2022 роком для жителів України показуватимуть на таких каналах:

  • UA.Перший
  • 1+1
  • Новий канал
  • НТН
  • Інтер
  • Україна
  • ICTV
  • СТБ
  • 5 канал
  • Прямий

Окрім того, відеозвернення гаранта транслюватимуть на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook.

Також звернемо вашу увагу, що новорічне привітання від президента Зеленського, окрім вищенаведеного списку головних українських телеканалів, можна буде переглянути в онлайн-трансляції на сайті "Телеграфу" за цим посиланням.

Теги:
#Зеленський #Трансляція #Новий рік #Новорічна ніч #Вітання Президента
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