Новорічне звернення Зеленського до українців покажуть по ТБ: список каналів

Гарант втретє звертатиметься із промовою до українців

У новорічну ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року переважна більшість українських телеканалів транслюватиме святкову промову президента України Володимира Зеленського.

Гарант виступить із новорічною промовою у п'ятницю, 31 грудня, за вже звичним для жителів країни часом — о 23:45. Триватиме трансляція до 00:01 годин.

Відзначимо, що вітання від президента Зеленського українці отримуватимуть вже третій рік поспіль.

"Телеграф" вирішив підготувати для вас список телеканалів, де у новорічну ніч можна буде переглянути звернення лідера країни.

Відтак, привітання від Володимира Зеленського з прийдешнім 2022 роком для жителів України показуватимуть на таких каналах:

UA.Перший

1+1

Новий канал

НТН

Інтер

Україна

ICTV

СТБ

5 канал

Прямий

Окрім того, відеозвернення гаранта транслюватимуть на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook.

Також звернемо вашу увагу, що новорічне привітання від президента Зеленського, окрім вищенаведеного списку головних українських телеканалів, можна буде переглянути в онлайн-трансляції на сайті "Телеграфу" за цим посиланням.