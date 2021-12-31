Новорічне звернення Зеленського до українців покажуть по ТБ: список каналів
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Гарант втретє звертатиметься із промовою до українців
У новорічну ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року переважна більшість українських телеканалів транслюватиме святкову промову президента України Володимира Зеленського.
Гарант виступить із новорічною промовою у п'ятницю, 31 грудня, за вже звичним для жителів країни часом — о 23:45. Триватиме трансляція до 00:01 годин.
Відзначимо, що вітання від президента Зеленського українці отримуватимуть вже третій рік поспіль.
"Телеграф" вирішив підготувати для вас список телеканалів, де у новорічну ніч можна буде переглянути звернення лідера країни.
Відтак, привітання від Володимира Зеленського з прийдешнім 2022 роком для жителів України показуватимуть на таких каналах:
- UA.Перший
- 1+1
- Новий канал
- НТН
- Інтер
- Україна
- ICTV
- СТБ
- 5 канал
- Прямий
Окрім того, відеозвернення гаранта транслюватимуть на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook.
Також звернемо вашу увагу, що новорічне привітання від президента Зеленського, окрім вищенаведеного списку головних українських телеканалів, можна буде переглянути в онлайн-трансляції на сайті "Телеграфу" за цим посиланням.
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