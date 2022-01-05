Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься

Эксперт говорит, что гибридный вирус усугубляет состояние пациента, так как симптомы накладываются друг на друга

Новый вирус "Флурона" — смесь мутаций коронавируса и гриппа — продолжает распространяться по Европе. Вслед за Испанией его обнаружили в Хорватии.

По словам представителя Национального управления общественного здоровья Дияны Майер, которая выступила на местном канале HRT, новый гибридный вирус усложняет состояние пациента, поскольку симптомов больше и они накладываются друг на друга. По ее словам, у гриппа более тяжелые проявления, в частности — высокая температура под 40 градусов (коронавирус может протекать без жара — ред.), которая поднимается сразу же. А вот проявления ковида обычно развиваются постепенно, поэтому на данном этапе болезнь определить непросто. Сделать это можно только сдав тесты и на коронавирус, и на грипп.

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Симптомы гибридного вируса

Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки. Пока в мире только исследуют гибридную болезнь, однако уже можно говорить о ее симптомах:

высокая температура или озноб;

кашель;

тяжелое дыхание;

боли в мышцах и усталость;

головная боль;

возможна потеря обоняния (необязательно);

боль в горле;

насморк;

расстройства ЖКТ (чаще — у детей).

Как защититься от "Флуроны"

Здесь, пожалуй, нет ничего нового, чего бы еще не советовали в Минздраве Украины в борьбе с коронавирусом. Так как "Флурона" передается воздушно-капельным путем, то обезопасить себя можно благодаря:

социальной дистанции в 1,5 метра;

мытью рук и использованию антисептиков;

ношению маски;

избеганию столпотворений;

проветриванию помещений;

на улице не стоит касаться глаз, носа, рта — всего лица до тех пор, пока руки будут не продезинфицированы.

Так как болезнь только появилась, прививок от "Флуроны" не существует. Однако инфекционисты и вирусологи во всем мире убеждены, что от тяжелого течения убережет вакцинация — от коронавируса и гриппа по отдельности.

Напомним, на юге Франции обнаружили еще один, до сих пор неизвестный, штамм коронавируса "IHU", насчитывающий наибольшее количество мутаций среди уже известных миру штаммов — "Омикрона" и "Дельты".