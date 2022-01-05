Укр

Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1368
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп Новость обновлена 05 января 2022, 09:08
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп

Эксперт говорит, что гибридный вирус усугубляет состояние пациента, так как симптомы накладываются друг на друга

Новый вирус "Флурона" — смесь мутаций коронавируса и гриппа — продолжает распространяться по Европе. Вслед за Испанией его обнаружили в Хорватии.

По словам представителя Национального управления общественного здоровья Дияны Майер, которая выступила на местном канале HRT, новый гибридный вирус усложняет состояние пациента, поскольку симптомов больше и они накладываются друг на друга. По ее словам, у гриппа более тяжелые проявления, в частности — высокая температура под 40 градусов (коронавирус может протекать без жара — ред.), которая поднимается сразу же. А вот проявления ковида обычно развиваются постепенно, поэтому на данном этапе болезнь определить непросто. Сделать это можно только сдав тесты и на коронавирус, и на грипп.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Симптомы гибридного вируса

Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки. Пока в мире только исследуют гибридную болезнь, однако уже можно говорить о ее симптомах:

  • высокая температура или озноб;
  • кашель;
  • тяжелое дыхание;
  • боли в мышцах и усталость;
  • головная боль;
  • возможна потеря обоняния (необязательно);
  • боль в горле;
  • насморк;
  • расстройства ЖКТ (чаще — у детей).

Как защититься от "Флуроны"

Здесь, пожалуй, нет ничего нового, чего бы еще не советовали в Минздраве Украины в борьбе с коронавирусом. Так как "Флурона" передается воздушно-капельным путем, то обезопасить себя можно благодаря:

  • социальной дистанции в 1,5 метра;
  • мытью рук и использованию антисептиков;
  • ношению маски;
  • избеганию столпотворений;
  • проветриванию помещений;
  • на улице не стоит касаться глаз, носа, рта — всего лица до тех пор, пока руки будут не продезинфицированы.

Так как болезнь только появилась, прививок от "Флуроны" не существует. Однако инфекционисты и вирусологи во всем мире убеждены, что от тяжелого течения убережет вакцинация — от коронавируса и гриппа по отдельности.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Напомним, на юге Франции обнаружили еще один, до сих пор неизвестный, штамм коронавируса "IHU", насчитывающий наибольшее количество мутаций среди уже известных миру штаммов — "Омикрона" и "Дельты".

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Симптомы #Грипп #Коронавирус #Флурона
Протесты в Алматы продолжаются
Новости СНГ
Захватывают авто и догоняют копов: протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Протесты в Алматы продолжаются
Захватывают авто и догоняют копов: протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (видео)
Дата публикации
Категория
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп
Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься
Дата публикации
Категория
"Минус" возвращается в Украину
В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество
Дата публикации
Категория
В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда цены на жилье начнут расти
Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов
Дата публикации
Категория
Рождество 2022 - колядки и щедровки для взрослых и детей
Когда колядуют и щедруют в Украине: дата, традиции и тексты обрядовых песен