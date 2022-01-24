Укр

Морозы внезапно отступят: синоптики назвали дату резкого потепления

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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В ближайшие дни установится холодная погода Новость обновлена 24 января 2022, 12:29
В ближайшие дни установится холодная погода

По прогнозам синоптиков сильные морозы продержатся еще несколько дней.

В Украине в ближайшие дни установится морозная погода.

Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.ua.

В Киеве температура воздуха ночью опуститься до -10°C, днем -2…-5°C. Однако, ближе к выходным в Украине потеплеет. Начиная с пятницы, 28 января, морозы ослабнут и днем температура воздуха поднимется до +2°C. В течение недели в Киеве периодически будет идти снег, местами — мокрый.

Прогноз погоды в Киеве на 24-30 января
Прогноз погоды в Киеве на 24-30 января

Как сообщает Укргидрометцентр в ближайшие сутки, 25 января, холоднее всего будет на западе и севере страны. Ночью синоптики прогнозируют -16…-18°C, днем -5…-7°C. Днем ожидаются осадки в виде снега.

В центральных и южных областях установится ясная погода, ночью -16…-18°C, днем -2…-4°C.

На востоке ожидается облачная погода, местами снег, ночью -6…-8°C, днем -2…-4°C.

Прогноз погоды в Украине на 25 января
Прогноз погоды в Украине на 25 января

Напомним, подробный прогноз погоды до конца месяца в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Кроме того, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, ночные заморозки продержатся до конца апреля, а настоящее весеннее тепло украинцы увидят лишь в маю.

Теги:
#Погода #Синоптики #Прогноз погоды
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