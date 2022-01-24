Морози раптово відступлять: синоптики назвали дату різкого потепління
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За прогнозами синоптиків, сильні морози протримаються ще кілька днів.
В Україні найближчими днями встановиться морозна погода.
Про це свідчать дані сайту Sinoptik.ua.
У Києві температура повітря вночі опуститься до -10°C, вдень -2...-5°C. Проте ближче до вихідних в Україні потеплішає. Починаючи з п’ятниці, 28 січня, морози ослабнуть і вдень температура повітря підніметься до +2°C. Протягом тижня у Києві періодично йтиме сніг, місцями — мокрий.
Як повідомляє Укргідрометцентр найближчої доби, 25 січня, найхолодніше буде на заході та півночі країни. Вночі синоптики прогнозують -16...-18°C, вдень -5...-7°C. Вдень очікуються опади у вигляді снігу.
У центральних та південних областях встановиться ясна погода, вночі -16...-18°C, вдень -2...-4°C.
На сході очікується хмарна погода, місцями сніг, уночі -6...-8°C, вдень -2...-4°C.
Нагадаємо, докладний прогноз погоди до кінця місяця у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. Крім того, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, нічні заморозки протримаються до кінця квітня, а справжнє весняне тепло українці побачать лише у травні.
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