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Морози раптово відступлять: синоптики назвали дату різкого потепління

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Найближчими днями встановиться холодна погода Новина оновлена 24 січня 2022, 12:29
Найближчими днями встановиться холодна погода

За прогнозами синоптиків, сильні морози протримаються ще кілька днів.

В Україні найближчими днями встановиться морозна погода.

Про це свідчать дані сайту Sinoptik.ua.

У Києві температура повітря вночі опуститься до -10°C, вдень -2...-5°C. Проте ближче до вихідних в Україні потеплішає. Починаючи з п’ятниці, 28 січня, морози ослабнуть і вдень температура повітря підніметься до +2°C. Протягом тижня у Києві періодично йтиме сніг, місцями — мокрий.

Прогноз погоди у Києві на 24-30 січня
Прогноз погоди у Києві на 24-30 січня

Як повідомляє Укргідрометцентр найближчої доби, 25 січня, найхолодніше буде на заході та півночі країни. Вночі синоптики прогнозують -16...-18°C, вдень -5...-7°C. Вдень очікуються опади у вигляді снігу.

У центральних та південних областях встановиться ясна погода, вночі -16...-18°C, вдень -2...-4°C.

На сході очікується хмарна погода, місцями сніг, уночі -6...-8°C, вдень -2...-4°C.

Прогноз погоди в Україні на 25 січня
Прогноз погоди в Україні на 25 січня

Нагадаємо, докладний прогноз погоди до кінця місяця у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. Крім того, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, нічні заморозки протримаються до кінця квітня, а справжнє весняне тепло українці побачать лише у травні.

Теги:
#Погода #Синоптики #Прогноз погоди
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