Призыв в армию отменят, но сотням тысяч украинцев готовят альтернативу: подробности

Глава Минобороны говорит, что всего за три года количество военнослужащих должно увеличиться на 100 000 человек

В Украине уже в 2024 году отменят традиционный призыв на срочную службу. Однако это не означает, что юношей не будут призывать служить: вместо обычной армии украинцев ожидает альтернатива — краткосрочная, но интенсивная военная подготовка.

О том, как будут служить в Украине в будущем, рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

Объясняя, как будут выполнять новый указ президента "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии", министр заявил, что они формируют такое войско, чтобы "ни у кого в Кремле даже мысли не возникало напасть на Украину".

Первым делом, в Украине будут мотивировать военных: как материально, так и защищая интересы их родных. Количество военнослужащих должно увеличиться на 100 000 человек за три года.

Еще один важный элемент — отказ от срочной службы с 1 января 2024 года.

По словам Резникова, на первом этапе реформы призыв сохранится, однако юношам предложат альтернативу — не 12-18 месяцев службы, как сейчас, а всего 3-4. Однако подготовка будет интенсивной.

"С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", — объясняет резников, обещая, что в ближайшее время будет готов пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов.

Ранее "Телеграф" писал про обновление приказа Минобороны о специальностях для воинского учета женщин.