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Призов до армії скасують, але сотням тисяч українців готують альтернативу: подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Хлопців будуть забирати на 3-4 місяці, проте підготовка буде більш інтенсивною Новина оновлена 02 лютого 2022, 13:09
Хлопців будуть забирати на 3-4 місяці, проте підготовка буде більш інтенсивною

Глава Міноборони каже, що всього за три роки кількість військовослужбовців має збільшитись на 100 000 осіб

В Україні вже у 2024 році скасують традиційний призов на термінову службу. Однак це не означає, що юнаків не забиратимуть служити: замість звичайної армії на українців чекає альтернатива — короткострокова, але інтенсивна військова підготовка.

Про те, як служитимуть в Україні в майбутньому, розповів голова Міноборони Олексій Рєзніков.

Пояснюючи, як виконуватимуть новий указ президента "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до основ професійної армії", міністр заявив, що вони формують таке військо, щоб "ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну”.

Насамперед, в Україні мотивуватимуть військових: як матеріально, так і захищаючи інтереси їхніх рідних. Кількість військовослужбовців має збільшитись на 100 000 осіб за три роки.

Ще один важливий елемент – відмова від термінової служби з 1 січня 2024 року.

За словами Рєзнікова, на першому етапі реформи призов збережеться, проте юнакам запропонують альтернативу — не 12-18 місяців служби, як зараз, а лише 3-4. Проте підготовка буде інтенсивною.

"З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених та підтримуючи їх навички шляхом періодичних тренувань та зборів", — пояснює міністр, обіцяючи, що найближчим часом буде готовий пакет необхідних законопроектів та підзаконних актів.

Раніше "Телеграф" писав про оновлення наказу Міноборони щодо спеціальностей для військового обліку жінок.

Теги:
#Армія #Реформа #Строкова служба #Олексій Резніков
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