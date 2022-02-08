Суд поставил точку в споре скандальной блогерши и офицера ВСУ

Девушка рассчитывала на получение моральной компенсации

Полковник ВСУ Анатолий Штефан, более известный под псевдонимом "Штирлиц", выиграл дело против украинской блогерши Таисии "Di Rubens" Маламан. Решение в пользу офицера приняли в Соломенском суде Киева.

Подробности сообщили в юркомпании "Миллер" и сам "Штирлиц" в Facebook.

По мнению судьи, работающего над делом, все высказывания Анатолия Штефана касаемо блогерши были пристойными и цензурными, хотя и имели субъективное мнение. Расценив их как "оценочные суждения", которые не должны быть опровергнуты, суд отверг иск Маламан.

"Считал, считаю и буду считать, а также расценивать это дело не касаемо меня, а касаемо воинов, ВС Украины и Украины в целом, — отметил Штефан на своей странице в соцсети. — Этот случай доказал, что украинское общество осуждает и очень критически относится к таким случаям".

К слову, девушка надеялась получить моральную компенсацию в размере 150 тысяч гривен. К украинской Фемиде она обращалась не только касаемо лишь одного полковника Штефана, но и против всего Министерства обороны.

Напомним, что скандал между блогершей и военнослужащими разгорелся в январе прошлого года. Тогда Таисия Маламан, известная в соцсети TikTok как Di Rubens, выложила в своем аккаунте видео, где посреди Майдана Независимости признается, что хочет побывать в России. Также она назвала РФ любимой страной, выбирая между ней и Украиной.

Это видео попалось на глаза Анатолию "Штирлицу", который высказал свое мнение о позиции девушки.

Тот самый пост Штирлица

Разумеется, на Маламан тут же посыпалась критика со всех сторон, а многие престижные компании отказались с ней сотрудничать. Девушка хотела отсудить у Штефана деньги в качестве компенсации за "моральные страдания", однако суд не встал на ее сторону.

Добавим, что представителем офицера был адвокат компании "Миллер" Юрий Мельник, который заявил, что гордится возможностью защищать полковника украинской армии.

"Поддержка ветеранов и всех защитников независимости нашей страны для нас максимально важна", — отметил юрист.

Напомним, что инцидент с Di Rubens практически сразу стал причиной для того, чтобы в сети составили список патриотически настроенных блогеров. Среди них, к слову, немало молодежи, за которыми следят десятки тысяч подписчиков.

Также "Телеграф" писал о недавнем скандале, который вспыхнул между телеведущей Лесей Никитюк и юной украинской звездой Instagram Юлией Вербой. Никитюк возмутилась тому, что девушка слила в сеть их личную переписку.