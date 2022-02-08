Суд поставив крапку у суперечці скандальної блогерки та офіцера ЗСУ

Дівчина розраховувала на отримання моральної компенсації

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, більш відомий під псевдонімом "Штірліц", виграв справу проти української блогерки Таїсії "Di Rubens" Маламан. Рішення на користь офіцера ухвалили у Солом’янському суді Києва.

Подробиці повідомив сам "Штірліц" у Facebook.

На думку судді, який працює над справою, всі висловлювання Анатолія Штефана щодо блогерки були пристойними та цензурними, хоч і містили суб’єктивну думку. Розцінивши їх як "оціночні судження", які не повинні спростувати, суд вирішив не задовольняти позов Маламан.

"Вважав, вважаю і вважатиму, а також розцінюватиму цю справу не стосовно мене, а щодо воїнів, ЗС України та України в цілому, — зазначив Штефан на своїй сторінці в соцмережі. — Цей випадок довів, що українське суспільство засуджує і дуже критично ставиться до таких випадків".

До речі, дівчина сподівалася отримати моральну компенсацію у розмірі 150 тисяч гривень. До української Феміди вона зверталася не лише стосовно одного полковника Штефана, а й проти всього Міністерства оборони.

Нагадаємо, що скандал між блогеркою та військовослужбовцями спалахнув у січні минулого року. Тоді Таїсія Маламан, відома в соцмережі TikTok як Di Rubens, виклала у своєму акаунті відео, де посеред Майдану Незалежності зізнається, що хоче побувати в Росії. Також вона назвала РФ улюбленою країною, обираючи між нею та Україною.

Це відео потрапило на очі Анатолію "Штірліцу", який і висловив свою думку про позицію дівчини.

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На Маламан відразу посипалася критика з усіх боків, а багато престижних компаній відмовилися з нею співпрацювати. Дівчина хотіла відсудити у Штефана гроші як компенсацію за "моральні страждання", проте суд не став на її бік.

Нагадаємо, що інцидент з Di Rubens практично відразу став причиною того, щоб у мережі склали список патріотично налаштованих блогерів. Серед них, до речі, багато молоді, за якими стежать десятки тисяч підписників.

Також "Телеграф" писав про недавній скандал, який спалахнув між телеведучою Лесею Нікітюк та юною українською зіркою Instagram Юлією Вербою. Нікітюк обурилася тому, що дівчина злила в мережу їхнє особисте листування.