В Британии внезапно скончался украинец: "Был замечательный и отзывчивый человек"

Мужчина работал перевозчиком и собирался ехать в Лондон.

В Великой Британии 9 февраля скончался украинец Олег Иванков. Мужчина работал перевозчиком и был родом из Ивано-Франковска.

Об этом сообщают на странице сообщества "Книга памяти умерших за границей украинцев".

"Люди говорят о нем, что он был прекрасным, веселым, отзывчивым, добрым мужчиной. Он всегда выполнял свои обязанности перевозчика. Просим молитвы за Царство Небесное для Олега. Вечная, светлая память ему", — сказано в сообщении.

Как сообщает знакомая Иванкова Татьяна Юровна, мужчина всегда выполнял свои обязанности перевозчика добросовестно, честно и вовремя. На днях должен был выезжать в Лондон.

О причинах смерти украинца не сообщается.

В Британии умер Олег Иванков из Ивано-Франковска

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