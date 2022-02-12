Укр

В Британии внезапно скончался украинец: "Был замечательный и отзывчивый человек"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В Британии умер Олег Иванков Новость обновлена 12 февраля 2022, 08:35
В Британии умер Олег Иванков

Мужчина работал перевозчиком и собирался ехать в Лондон.

В Великой Британии 9 февраля скончался украинец Олег Иванков. Мужчина работал перевозчиком и был родом из Ивано-Франковска.

Об этом сообщают на странице сообщества "Книга памяти умерших за границей украинцев".

"Люди говорят о нем, что он был прекрасным, веселым, отзывчивым, добрым мужчиной. Он всегда выполнял свои обязанности перевозчика. Просим молитвы за Царство Небесное для Олега. Вечная, светлая память ему", — сказано в сообщении.

Как сообщает знакомая Иванкова Татьяна Юровна, мужчина всегда выполнял свои обязанности перевозчика добросовестно, честно и вовремя. На днях должен был выезжать в Лондон.

О причинах смерти украинца не сообщается.

В Британии умер Олег Иванков из Ивано-Франковска
В Британии умер Олег Иванков из Ивано-Франковска

Отметим, 23 января стало известно о смерти украинского музыковеда и основателя музыкального фестиваля "Червона рута" Тараса Мельника.

14 января на 83-м году жизни умер Леонид Деркач, который с 1998 по 2001 года возглавлял Службу безопасности Украины.

Теги:
#Ивано-Франковск #Лондон #Британия
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