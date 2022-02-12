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У Британії раптово помер українець: "Була чудова і чуйна людина"

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У Британії помер Олег Іванків Новина оновлена 12 лютого 2022, 08:35
У Британії помер Олег Іванків

Чоловік працював перевізником та збирався їхати до Лондона.

У Великій Британії 9 лютого помер українець Олег Іванків. Чоловік працював перевізником і був родом із Івано-Франківська.

Про це повідомляють на сторінці "Книга пам’яті померлих за кордоном українців".

"Люди кажуть про нього, що був він чудовим, веселим, чуйним, добрим чоловіком. Він завжди виконував свої обов’язки перевізника. Просимо молитви за Царство Небесне для Олега. Вічна, світла пам’ять йому", — сказано у повідомленні.

Як повідомляє знайома Іванківа Тетяна Юрівна, чоловік завжди виконував свої обов’язки перевізника сумлінно, чесно та вчасно. Днями мав виїжджати до Лондона.

Про причини смерті українця не повідомляється.

У Британії помер Олег Іванків із Івано-Франківська
У Британії помер Олег Іванків із Івано-Франківська

Зазначимо, 23 січня стало відомо про смерть українського музикознавця та засновника музичного фестивалю "Червона рута" Тараса Мельника.

14 січня на 83-му році життя помер Леонід Деркач, який з 1998 до 2001 року очолював Службу безпеки України.

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#Івано-Франківськ #Лондон #Британія
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