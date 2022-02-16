Укр

В Украине могут ввести придорожные проверки авто: что об этом нужно знать

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автомобили для придорожной проверки будут останавливать выборочно
Автомобили для придорожной проверки будут останавливать выборочно

Если состояние авто будет вызывать сомнения, его могут отправить еще и на углубленный осмотр.

После возвращения обязательного технического осмотра для автомобилей водителей может ожидать еще несколько нововведений — в частности, внеплановые проверки технического состояния авто после ДТП, а также придорожные проверки. Последнее для автовладельцев может стать неожиданностью.

Так, в тексте нового законопроекта идет речь о введении придорожных проверок авто. Процедура будет проводиться выборочно — речь идет о 5% транспортных средств.

Для таких проверок у правоохранителей есть специальные передвижные станции, однако осмотреть авто могут и должностные лица центрального органа исполнительной власти, следящие за безопасностью на наземном транспорте.

Как планируют производить придорожную проверку авто?

Такая проверка предусматривает первоначальный осмотр транспортного средства — у водителя должны проверить последний протокол о пригодности автомобиля к эксплуатации, сравнить данные с базой данных.

Если у правоохранителей будут возникать сомнения в техническом состоянии ТС, то водитель может выдвинуть требование о прохождении углубленной проверки. Ее должны провести на ближайшем СТО за счет водителя или владельца автомобиля.

Результатов такой проверки может быть два:

  • если окажется, что автомобиль неисправен – то предварительное прохождение техосмотра аннулируют и деньги за углубленную проверку водителю возвращать не будут;
  • если техническое состояние автомобиля будет соответствовать нормам, то о придорожных проверках можно забыть на три месяца, а расходы на проведение углубленной проверки компенсируются из бюджета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ждет водителей, которые не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Проверка #Техосмотр
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