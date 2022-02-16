В Україні можуть ввести придорожні перевірки авто: що про це треба знати

Якщо стан авто викликатиме сумніви, його можуть відправити ще й на поглиблений огляд.

Після повернення обов’язкового технічного огляду для автомобілів на водії може чекати ще декілька нововведень — зокрема, позапланові перевірки технічного стану авто після ДТП, а також придорожні перевірки. Останнє для автовласників може стати несподіванкою.

Так, у тексті нового законопроєкту йде мова про введення придорожніх перевірок авто. Процедура буде проводитися вибірково — мова про близько 5% транспортних засобів.

Для таких перевірок у правоохоронців є спеціальні пересувні станції, однак оглянути авто можуть і посадовці центрального органу виконавчої влади, які слідкують за безпекою на наземному транспорті.

Як планують проводити придорожню перевірку авто?

Така перевірка передбачає початковий огляд транспортного засобу — у водія мають перевірити останній протокол про придатність авто до експлуатації, порівняти дані з базою даних.

Якщо у правоохоронців виникатимуть сумніви щодо технічного стану ТЗ, то водію можуть висунути вимогу про проходження поглибленої перевірки. Її мають провести на найближчому СТО коштом водія, чи власника автомобіля.

Результатів такої перевірки може бути два:

якщо виявиться, що авто несправне — то попереднє проходження техогляду анулюють і гроші за поглиблену перевірку водію повертати не будуть;

якщо технічний стан авто відповідатиме нормам, то про придорожні перевірки можна забути на три місяці, а витрати на проведення поглибленої перевірки компенсуються з бюджету.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чекає на водіїв, які не пройдуть обов’язковий техогляд у 2022 році.