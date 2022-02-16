Резкая смена погоды в Украине: свежий прогноз на ближайшую неделю

Погода даст украинцам провести выходные с солнцем.

Погода в Украине в средине — конце февраля преподнесет настоящий сюрприз. Холодный зимний месяц обернется почти весенним — на ближайшую неделю синоптики обещают теплую и солнечную погоду.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, потепление нагрянет не в одиночку, а с осадками. С 17 по 22 февраля редкий день обойдется без дождя.

Например, в Киеве, согласно прогнозу, будет дождить все дни кроме 19 и 20 февраля — выходных. Температура при этом станет существенно выше — до +8 в понедельник. В регионах также стоит ждать влаги и оттепели. Дождь и мокрый снег ожидаются во многих городах, среди которых Львов, Днепр, Харьков. Меньше всего осадков на юге — в Одессе также прогнозируют +10 градусов тепла.

Выходные дни 19 и 20 февраля будут сопровождаться неплохими погодными условиями по всей Украине, считают в Укргидрометцентре. И если в пятницу, 18 февраля еще будет дождить, то с субботы стоит ожидать солнечной погоды.

Эта февральская неделя щедрая и на народные прогнозы. Наши предки советовали обратить внимание 17 февраля на еловые ветви. Если они опущены к низу — стоит ждать снега, а если подняты — солнца.

19 февраля можно определить, каким будет март. Чем холоднее в пятницу — тем теплее в первый весенний месяц.

20 февраля, в воскресенье, стоит обратить внимание на закат, чтобы узнать прогноз на лето. Tсли солнце будет красным — жары ждать не стоит.

Ранее "Телеграф" писал, какой погоды стоит ждать весной в Украине.