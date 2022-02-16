Різка зміна погоди в Україні: свіжий прогноз на найближчий тиждень

Погода дасть українцям провести вихідні із сонцем.

Погода в Україні в середині — наприкінці лютого піднесе справжній сюрприз. Холодний зимовий місяць обернеться майже весняним — на найближчий тиждень синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду.

Як прогнозує сайт Sinoptik, потепління нагряне не саме, а з опадами. З 17 до 22 лютого рідкісний день обійдеться без дощу.

Наприклад, у Києві, згідно з прогнозом, дощитиме всі дні окрім 19 та 20 лютого — вихідних. Температура при цьому стане суттєво вищою – до +8 у понеділок. У регіонах також варто чекати вологи та відлиги. Дощ та мокрий сніг очікуються у багатьох містах, серед яких Львів, Дніпро, Харків. Найменше опадів на півдні — в Одесі також прогнозують +10 градусів тепла.

Вихідні дні 19 та 20 лютого супроводжуватимуться гарними погодними умовами по всій Україні, вважають у Укргідрометцентрі. І якщо у п’ятницю, 18 лютого ще дощитиме, то із суботи варто очікувати сонячної погоди.

Цей лютневий тиждень щедрий і на народні прогнози. Наші пращури радили звернути увагу 17 лютого на ялинові гілки. Якщо вони опущені до низу – варто чекати снігу, а якщо піднято – сонця.

19 лютого можна визначити, яким буде березень. Чим холодніше у п’ятницю — тим тепліше першого весняного місяця.

20 лютого, у неділю, варто звернути увагу на захід сонця, щоб дізнатися прогноз на літо. Якщо сонце буде червоним — спеки чекати не варто.

Раніше "Телеграф" писав, на яку погоду варто чекати навесні в Україні.