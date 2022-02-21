В Одессе ждет мама: в Польше пропал без вести молодой украинец с особой приметой (фото)

Известно, что Владимир жил и работал в Варшаве, однако уже долгое время не отвечает родным

В Польше продолжают случаться несчастья с украинцами, которые отправились в страну ЕС на заработки. На этот раз стало известно об исчезновении 24-летнего Владимира Игнатьева, который жил и работал в Варшаве.

Как сообщили волонтеры поисковой группы "911", Вова — уроженец Одессы — пропал еще 5 февраля, и вот уже третью неделю родные не могут найти себе места.

Всех, кто сейчас находится в Польше, просят присмотреться внимательнее — вдруг удастся распознать парня по таким приметам:

рост около 175 см, голубые глаза, 42 размер обуви;

русые волосы;

на животе есть родинка в виде сливы;

на шее носит серебряную цепочку с кулоном.

Владимир Игнатьев

В чем был одет Владимир в день исчезновения — неизвестно. Однако любую информацию можно сообщить по телефонам: +380680423926 и +380509119101.

В Одессе за сына очень переживает его мать.

Напомним, что на днях в Харькове полицейские разыскивали несовершеннолетнюю Виталину Федоришеву. Однако благодаря оперативному реагированию 11-летнюю "пропажу" быстро нашли.

При этом на другом конце страны, в Винницкой области, правоохранители до сих пор разыскивают сразу пятерых детей и их мать, которые исчезли бесследно пять дней назад.