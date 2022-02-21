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В Одесі чекає мама: у Польщі зник безвісти молодий українець із особливою прикметою (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
65
Володимиру 24 роки Новина оновлена 21 лютого 2022, 07:29
Володимиру 24 роки

Відомо, що Володимир жив і працював у Варшаві, проте вже довгий час не відповідає рідним

У Польщі продовжують траплятися нещастя з українцями, які вирушили до країни ЄС на заробітки. Цього разу стало відомо про зникнення 24-річного Володимира Ігнатьєва, який жив та працював у Варшаві.

Як повідомили волонтери пошукової групи "911", Вова – уродженець Одеси – зник ще 5 лютого, і ось уже третій тиждень рідні не можуть знайти собі місця.

Усіх, хто зараз перебуває в Польщі, просять придивитися уважніше — раптом вдасться розпізнати хлопця за такими прикметами:

  • зріст близько 175 см, блакитні очі, 42 розміри взуття;
  • русяве волосся;
  • на животі є родимка у вигляді сливи;
  • на шиї носить срібний ланцюжок із кулоном.
Володимир Ігнатьєв
Володимир Ігнатьєв

У чому був одягнений Володимир у день зникнення, невідомо. Однак будь-яку інформацію можна повідомити за телефонами: +380680423926 та +380509119101.

В Одесі за сина дуже переймається його мати.

Нагадаємо, що днями у Харкові поліцейські розшукували неповнолітню Віталіну Федоришеву. Проте завдяки оперативному реагуванню 11-річну дівчину швидко знайшли.

При цьому на іншому кінці країни, на Вінниччині, правоохоронці досі розшукують одразу п’ятьох дітей та їхню матір, які зникли безслідно п’ять днів тому.

Теги:
#Варшава #Одеса #Польща #Заробітчани
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