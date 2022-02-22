Укр

Во Франции при странных обстоятельствах пропал дальнобойщик из Украины: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Максим Барабаш является опытным водителем Новость обновлена 22 февраля 2022, 07:45
Максим Барабаш является опытным водителем

Мужчина загружал фуру, но что-то пошло не так

За границей продолжают пропадать без вести заробитчане из Украины. На этот раз несчастье произошло во Франции с дальнобойщиком из Одесской области Максимом Барабашем. 41-летний водитель пропал при странных обстоятельствах.

Как сообщили в Фейсбук-сообществе "Помощь в розыске пропавших за границей украинцев", уроженец села Лабушное Кодымского района перевозил грузы по Евросоюзу через польскую фирму. С родными мужчина общался до и после загрузки фуры в коммуне Флери-ле-Обре (департамент Луаре на севере центральной части Франции). После этого связь с Максимом пропала, а 19 февраля польский менеджер сообщил родным Барабаша о его исчезновении.

Максим Барабаш работает дальнобойщиком
Максим Барабаш работает дальнобойщиком

Семья украинца говорит, что фирма, через которую тот был трудоустроен официально, помощь в поиске не оказывает. Поэтому родные просят украинцев за границей узнать Максима по таким приметам:

  • рост около 170 см:
  • карие глаза и темно русые волосы с проседью;
  • особые приметы — три татуировки: дельфин с якорем на груди, группа крови "1+" на сгибе локтя, большая буква "М" на указательном пальце левой руки.

Если вдруг вы обладаете любой информацией о Максиме Бабабаше, волонтеры просят сообщить ее его семье по телефону +380678426537.

Максим Барабаш пропал во Франции
Максим Барабаш пропал во Франции

Напомним, что на днях в Харькове полицейские разыскивали несовершеннолетнюю Виталину Федоришеву. Однако благодаря оперативному реагированию 11-летнюю "пропажу" быстро нашли.

При этом на другом конце страны, в Винницкой области, правоохранители до сих пор разыскивают сразу пятерых детей и их мать, которые исчезли бесследно пять дней назад.

Теги:
#Франция #Одесская область #Дальнобойщики #Пропал без вести
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