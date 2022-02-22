У Франції за дивних обставин зник далекобійник з України: що відомо

Чоловік завантажував фуру, але щось пішло не так

За кордоном продовжують зникати безвісти заробітчани з України. Цього разу нещастя сталося у Франції із далекобійником з Одеської області Максимом Барабашем. 41-річний водій зник за дивних обставин.

Як повідомили у Фейсбук-спільноті "Допомога в розшуку зниклих за кордоном українців", уродженець села Лабушне Кодимського району перевозив вантажі Євросоюзом через польську фірму. З рідними чоловік спілкувався до та після завантаження фури у комуні Флері-ле-Обре (департамент Луаре на півночі центральної частини Франції). Після цього зв’язок із Максимом зник, а 19 лютого польський менеджер повідомив рідним Барабаша про його зникнення.

Максим Барабаш працює далекобійником

Сім’я українця каже, що фірма, через яку той був працевлаштований офіційно, допомоги у пошуку не надає. Тому рідні просять українців за кордоном впізнати Максима за такими прикметами:

зріст близько 170 см:

карі очі і темно русяве волосся з сивиною;

особливі прикмети — три татуювання: дельфін з якорем на грудях, група крові "1+" на згині ліктя, велика буква "М" на вказівному пальці лівої руки.

Якщо раптом ви володієте будь-якою інформацією про Максима Бабабаша, волонтери просять повідомити її його сім’ї за телефоном +380678426537.

Максим Барабаш зник у Франції

Нагадаємо, що днями у Харкові поліцейські розшукували неповнолітню Віталіну Федоришеву. Проте завдяки оперативному реагуванню 11-річну дівчинку швидко знайшли.

При цьому на іншому кінці країни, на Вінниччині, правоохоронці досі розшукують одразу п’ятьох дітей та їхню матір, які зникли безслідно п’ять днів тому.