Змило хвилею й понесло в океан: танцюрист з України трагічно загинув у Португалії (фото)
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Тіло Іллі шукають рятувальники та водолази вже кілька діб
У Португалії сталася трагедія із 22-річним мешканцем Львова — артистом балетної трупи Іллею Романським. Хлопець прилетів у Порто на гастролі та вирішив викупатися в океані, проте його змило величезною хвилею. На жаль, ні врятувати українця, ні знайти його тіло не вдалося.
Як розповіли в Royal Russian Ballet, де працював танцюрист, Ілля загинув 8 лютого, проте його тіло досі шукають.
Після приїзду трупи до Португалії кілька людей вирушили до океану. Один із них благополучно викупався. Після цього у воду зайшов Ілля.
"Його одразу ж змило великою хвилею. Побачивши це, Діма (технік балету, який плавав першим — ред.) кинувся на допомогу Іллі, що нерухомо плив на спині. Їх обох стало сильно зносити течією. Діма обхопив Іллю, заходився тягнути його до берега і відчайдушно кричати про допомогу. Майже допливши до найближчого кам’янистого берега, Діма намагався витягнути Іллю, що втратив свідомість", — кажуть у трупі.
Проте витягнути хлопця не вийшло: хвиля відірвала Дмитра від Іллі і останнього віднесло в океан.
Відразу ж українця кинулися шукати рятувальники, задіяли усі екстрені служби, проте досі спроби залишаються марними. І хоч офіційно Ілля залишається безвісти зниклим, знайти його живим, на жаль, надії немає.
Вистава його колег у Португалії буде присвячена пам’яті Іллі Романського, а всю виручку передадуть його сім’ї.
Нагадаємо, на Рівненщині попрощалися з українським заробітчанином Миколою Боровцем, який загинув від удару струмом на будівництві в Литві. І якщо спочатку було відомо лише те, що смерть багатодітного батька була трагічною і сталася на робочому місці, зараз випливли її подробиці.
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