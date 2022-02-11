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Змило хвилею й понесло в океан: танцюрист з України трагічно загинув у Португалії (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Танцюристу зі Львова було всього 22 роки Новина оновлена 11 лютого 2022, 14:57
Танцюристу зі Львова було всього 22 роки

Тіло Іллі шукають рятувальники та водолази вже кілька діб

У Португалії сталася трагедія із 22-річним мешканцем Львова — артистом балетної трупи Іллею Романським. Хлопець прилетів у Порто на гастролі та вирішив викупатися в океані, проте його змило величезною хвилею. На жаль, ні врятувати українця, ні знайти його тіло не вдалося.

Як розповіли в Royal Russian Ballet, де працював танцюрист, Ілля загинув 8 лютого, проте його тіло досі шукають.

Танцюрист, що подавав надії, трагічно потонув під час гастролей
Танцюрист, що подавав надії, трагічно потонув під час гастролей

Після приїзду трупи до Португалії кілька людей вирушили до океану. Один із них благополучно викупався. Після цього у воду зайшов Ілля.

"Його одразу ж змило великою хвилею. Побачивши це, Діма (технік балету, який плавав першим — ред.) кинувся на допомогу Іллі, що нерухомо плив на спині. Їх обох стало сильно зносити течією. Діма обхопив Іллю, заходився тягнути його до берега і відчайдушно кричати про допомогу. Майже допливши до найближчого кам’янистого берега, Діма намагався витягнути Іллю, що втратив свідомість", — кажуть у трупі.

Проте витягнути хлопця не вийшло: хвиля відірвала Дмитра від Іллі і останнього віднесло в океан.

Відразу ж українця кинулися шукати рятувальники, задіяли усі екстрені служби, проте досі спроби залишаються марними. І хоч офіційно Ілля залишається безвісти зниклим, знайти його живим, на жаль, надії немає.

Вистава його колег у Португалії буде присвячена пам’яті Іллі Романського, а всю виручку передадуть його сім’ї.

Ілля Романський трагічно загинув у Португалії
Ілля Романський трагічно загинув у Португалії

Нагадаємо, на Рівненщині попрощалися з українським заробітчанином Миколою Боровцем, який загинув від удару струмом на будівництві в Литві. І якщо спочатку було відомо лише те, що смерть багатодітного батька була трагічною і сталася на робочому місці, зараз випливли її подробиці.

Теги:
#Португалія #Львів #Океан #Загибель #Танцюрист
Танцюристу зі Львова було всього 22 роки
Суспільство
Змило хвилею й понесло в океан: танцюрист з України трагічно загинув у Португалії (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Танцюристу зі Львова було всього 22 роки
Змило хвилею й понесло в океан: танцюрист з України трагічно загинув у Португалії (фото)
Дата публікації
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