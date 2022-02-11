Смыло волной и унесло в океан: танцор из Украины трагически погиб в Португалии (фото)
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Тело Ильи ищут спасатели и водолазы уже несколько суток
В Португалии произошла трагедия с 22-летним жителем Львова — артистом балетной трупы Ильей Романским. Парень прилетел в Порто на гастроли и решил искупаться в океане, однако его смыло огромной волной. Увы, ни спасти украинца, ни отыскать его тело не удалось.
Как рассказали в Royal Russian Ballet, где работал танцор, Илья погиб 8 февраля, однако его тело до сих пор ищут.
По приезде труппы в Португалию несколько человек отправились к океану. Один из них благополучно искупался. После этого в воду зашел Илья.
"Его сразу же смыло большой волной. Увидев это, Дима (техник балета, который плавал первым — ред.) бросился на помощь Илье, неподвижно плывущему на спине. Их обоих стало сильно сносить течением. Дима обхватил Илью, принялся тянуть его к берегу и отчаянно кричать о помощи. Почти доплыв до ближайшего каменистого берега, Дима пытался вытащить потерявшего сознание Илью", — говорят в труппе.
Однако вытащить парня не вышло: волна оторвала спасающего Дмитрия от Ильи и последнего унесло в океан.
Сразу же украинца бросились искать спасатели, задействовали все экстренные службы, однако до сих пор попытки остаются тщетными. И хоть официально Илья остается без вести пропавшим, найти его живым, увы, надежды нет.
Спектакль его коллег в Португалии будет посвящен памяти Ильи Романского, а всю выручку передадут его семье.
Напомним, в Ровенской области попрощались с украинским заробитчанином Николаем Боровцом, который погиб от удара током на стройке в Литве. И если изначально было известно лишь то, что смерть многодетного отца была трагической и произошла на рабочем месте, сейчас всплыли ее подробности.
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