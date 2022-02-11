Смыло волной и унесло в океан: танцор из Украины трагически погиб в Португалии (фото)

Тело Ильи ищут спасатели и водолазы уже несколько суток

В Португалии произошла трагедия с 22-летним жителем Львова — артистом балетной трупы Ильей Романским. Парень прилетел в Порто на гастроли и решил искупаться в океане, однако его смыло огромной волной. Увы, ни спасти украинца, ни отыскать его тело не удалось.

Как рассказали в Royal Russian Ballet, где работал танцор, Илья погиб 8 февраля, однако его тело до сих пор ищут.

Подающий надежды танцор трагически утонул во время гастролей

По приезде труппы в Португалию несколько человек отправились к океану. Один из них благополучно искупался. После этого в воду зашел Илья.

"Его сразу же смыло большой волной. Увидев это, Дима (техник балета, который плавал первым — ред.) бросился на помощь Илье, неподвижно плывущему на спине. Их обоих стало сильно сносить течением. Дима обхватил Илью, принялся тянуть его к берегу и отчаянно кричать о помощи. Почти доплыв до ближайшего каменистого берега, Дима пытался вытащить потерявшего сознание Илью", — говорят в труппе.

Однако вытащить парня не вышло: волна оторвала спасающего Дмитрия от Ильи и последнего унесло в океан.

Сразу же украинца бросились искать спасатели, задействовали все экстренные службы, однако до сих пор попытки остаются тщетными. И хоть официально Илья остается без вести пропавшим, найти его живым, увы, надежды нет.

Спектакль его коллег в Португалии будет посвящен памяти Ильи Романского, а всю выручку передадут его семье.

Илья Романский трагически погиб в Португалии

Напомним, в Ровенской области попрощались с украинским заробитчанином Николаем Боровцом, который погиб от удара током на стройке в Литве. И если изначально было известно лишь то, что смерть многодетного отца была трагической и произошла на рабочем месте, сейчас всплыли ее подробности.