Угроза вторжения: спасатели дали украинцам 10 простых советов на случай ЧП
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Прежде всего позаботьтесь о воде и лекарстве.
Последние действия Российской Федерации вынуждают украинское общество считать, что угроза полномасштабной войны никуда не исчезла, несмотря на все предыдущие обещания Кремля и давление на Путина со стороны западных партнеров. И хотя в Минобороны успокаивают, что вторжение РФ маловероятно, тревога в обществе не исчезает.
Поэтому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объяснили украинцам, как действовать в случае возникновения чрезвычайных событий.
Спасатели назвали этот план своеобразной тактической экспресс-подготовкой по гражданской защите.
Как подготовиться к ЧП дома:
- Узнайте расположение укрытий и проверьте состояние подвальных помещений.
- Проверьте наличие аварийного выхода.
- Запаситесь питьевой и технической водой, продуктами длительного хранения.
- Проверьте аптечку на предмет наличия в ней средств медицинской помощи и индивидуальных лекарств, которые вам нужны.
- Подготовьте средства пожаротушения (огнетушитель, песок, воду).
- Запаситесь фонариками на батарейках и свечами, если электричество отключат.
- Подготовьте средства для приготовления пищи без электроэнергии.
- Соберите вещи первой необходимости и документы на случай срочной эвакуации.
- Если у вас есть автомобиль, заранее позаботьтесь о его техническом состоянии и сделайте запас топлива.
- Позаботьтесь об альтернативных средствах обогрева дома на случай, если централизованное отопление отключат.
Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно подготовить "тревожный чемодан" на случай войны.
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