Угроза вторжения: спасатели дали украинцам 10 простых советов на случай ЧП

Прежде всего позаботьтесь о воде и лекарстве.

Последние действия Российской Федерации вынуждают украинское общество считать, что угроза полномасштабной войны никуда не исчезла, несмотря на все предыдущие обещания Кремля и давление на Путина со стороны западных партнеров. И хотя в Минобороны успокаивают, что вторжение РФ маловероятно, тревога в обществе не исчезает.

Поэтому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объяснили украинцам, как действовать в случае возникновения чрезвычайных событий.

Спасатели назвали этот план своеобразной тактической экспресс-подготовкой по гражданской защите.

Как подготовиться к ЧП дома:

Узнайте расположение укрытий и проверьте состояние подвальных помещений. Проверьте наличие аварийного выхода. Запаситесь питьевой и технической водой, продуктами длительного хранения. Проверьте аптечку на предмет наличия в ней средств медицинской помощи и индивидуальных лекарств, которые вам нужны. Подготовьте средства пожаротушения (огнетушитель, песок, воду). Запаситесь фонариками на батарейках и свечами, если электричество отключат. Подготовьте средства для приготовления пищи без электроэнергии. Соберите вещи первой необходимости и документы на случай срочной эвакуации. Если у вас есть автомобиль, заранее позаботьтесь о его техническом состоянии и сделайте запас топлива. Позаботьтесь об альтернативных средствах обогрева дома на случай, если централизованное отопление отключат.

Советы украинцам на случай ЧП

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно подготовить "тревожный чемодан" на случай войны.