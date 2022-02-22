Загроза вторгнення: рятувальники дали українцям 10 простих порад на випадок НП

Перш за все подбайте про воду та ліки.

Останні дії Російської Федерації змушують українське суспільство вважати, що загроза повномасштабної війни нікуди не зникла, попри всі попередні обіцянки Кремля та тиск на Путіна з боку західних партнерів. І хоч у Міноборони заспокоюють, що вторгнення РФ малоймовірне, тривога у суспільстві не зникає.

Через це у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили українцям, які діяти у випадку виникнення надзвичайних подій.

Рятувальники назвали цей план своєрідною тактичною експрес-підготовкою з цивільного захисту.

Як підготуватися до НП вдома:

Дізнайтеся розташування укриттів та перевірте технічний стан підвальних приміщень. Перевірте наявність аварійного виходу. Запасіться питною та технічною водою, продуктами тривалого зберігання. Перевірте аптечку на предмет наявності у ній засобів надання медичної допомоги та індивідуальних ліків, які потрібні вам. Підготуйте засоби пожежогасіння (вогнегасник, пісок, воду). Запасіться ліхтариками на батарейках та свічками на випадок, якщо електрику відключать. Підготуйте засоби для приготування їжі, які працюють без електроенергії. Зберіть речі першої потреби та документи на випадок термінової евакуації. Якщо маєте автомобіль, то завчасно подбайте про його технічний стан та зробіть запас пального. Подбайте про альтернативні засоби обігріву оселі на випадок, якщо централізоване опалення відключать.

Поради українцям на випадок НП

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно підготувати "тривожну валізку" на випадок війни.