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Украинцы не теряют оптимизма: в сети продолжают высмеивать высказывания Путина (мэмы и фотожабы)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Мемы и фотожабы о Ленине и Путине Новость обновлена 23 февраля 2022, 11:36
Мемы и фотожабы о Ленине и Путине

В сети появилось немало мемов, посвященных высказываниям Путина.

После того, как президент РФ Владимир Путин признал "ДНР" и "ЛНР", агрессия России на территории нашей страны продолжает усиливаться. Международного сообщества осуждает действия Кремля и вводит санкции.

Украинцы же не теряют оптимизма и ярко реагируют на "исторические" заявления Путина. Несмотря на то, что обстановка накаляется с каждым днем, украинский народ не теряет чувство юмора. Пользователи начали делать фотожабы и мемы.

Больше всего, конечно же, досталось Ленину:

Также украинцы настроены оптимистически Вспоминают, каким был тяжелый 2020 год. И чтобы 2022 все таки был без глобальных происшествий некоторые просто молятся за скорейший конец лидера РФ.

Напомним, что Путин обратился к жителям страны и заявил, что Украину якобы создал коммунистический вождь Владимир Ленин. Кроме того, в своей речи Путин часто вспоминал исторические факты, переписанные так, как нужно Кремлю.

Мировое сообщество выступило с осуждением президента России Владимира Путина за его слова и за официальное признание "ЛДНР".

Западные СМИ назвали Путина и Россию агрессорами и требуют наказать экономически. Евросоюз, США и другие страны уже начали вводить санкции против России.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Владимир Ленин #ОРДЛО
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